Nel 2024 sono in vigore le agevolazioni per i comuni montani. I bonus riguardano un maggior credito di imposta non solo per le attività professionali ma anche per i nuclei familiari. Ma andiamo con ordine e vediamo chi ne può usufruire e quali sono i criteri con la quale vengono erogati.

Ad usufruire delle agevolazioni per i comuni montani sono le microimprese e le piccole aziende, ma anche le cooperative e le società purché i titolari dell’impresa non abbiano compiuto 41 anni d’età nel momento in cui hanno deciso di iniziare l’attività imprenditoriale.

Mentre per le cooperative e le società è essenziale che il capitale venga detenuto dagli under 41 oppure la partecipazione attiva sia per più del 50% da imprenditori under 41.

Tutte le agevolazioni per comuni montani: per persone giuridiche e fisiche

Oltre alle agevolazioni per i comuni montani destinabili alle persone giuridiche (cooperative, società, piccole e microimprese), sono previsti degli incentivi anche per i nuclei familiari che attendono un figlio. Ciò che è importa è che quest’ultimo risulti all’anagrafe in un comune di montagna con meno di 5 mila abitanti.

Da un po’ di tempo alcuni borghi italiani hanno tentato a promuovere degli incentivi economici per chi si trasferisce nei comuni a rischio di spopolamento. Questa volta l’aiuto arriva dal Governo e per l’anno 2025 sono stati già stanziati 5 milioni di euro.

Ancora non siamo certi dell’importo che si otterrà in quanto quest’ultimo (una tantum) verrà stabilito dal decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con Affari regionali e Mef. Le novità arrivano direttamente dalla commissione affari costituzionali del Senato al disegno di legge governativo per promuovere e riconoscere gli incentivi previsti nell zone montane.

