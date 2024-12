Ex signorina buonasera che ha fatto la storia della televisione, Gabriella Golia è stata per anni uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Ma cosa fa oggi? E perchè ha scelto di abbandonare il suo lavoro? Tempo fa al settimanale Gente aveva spiegato i motivi di questo cambio di vita radicale, spiegando che per via della maternità ha preferito allontanarsi dalla tv. Oltretutto, essere diventata madre non le permetteva di andare in onda in orari consoni, e così si trovava spesso nella fascia notturna. Poi ha abbandonato in modo definitivo.

Gabriella Golia ammette che oggi la televisione le manca moltissimo, spiegando di aver sofferto tanto l’abbandono dei riflettori. Un dolore grande, per una come lei che era abituata ad entrare ogni sera nelle case degli italiani, e che per lavoro ormai era continuamente esposta alle telecamere. Oggi Gabriella Golia ha 65 anni e vive insieme a Marco Alloisio, di professione chirurgo. Con lui ha avuto un figlio, Tommaso. Il giovane 27enne ha studiato Hospitality Management a Losanna. Gabriella Golia ammette oggi di sentirsi fortunata.

Gabriella Golia, cosa fa oggi e la sua passione più grande: “Volevo essere Carla Fracci”

Nonostante il ritiro precoce dalla televisione, l’ex signorina buonasera Gabriella Golia ammette di essere contenta della sua vita. Soprattutto, conferma di ritenersi soddisfatta per tutto quello che è riuscita a fare. Molti, come spiega lei stessa, la fermano ancora oggi per strada per complimentarsi del suo passato in televisione. Sebbene il suo viaggio sul piccolo schermo sia stato alquanto breve, Gabriella Golia ha di certo lasciato il segno e ancora oggi confessa che questo calore umano le scalda il cuore. Di cosa si occupa oggi l’ex soubrette?

Gabriella Golia riempie le sue giornate dedicandosi al suo benessere. Sta cercando una scuola di danza e intanto va in palestra, segue corsi di teatro. Il suo sogno è però quello di ballare country e jazz. Insomma, è ancora oggi una donna estremamente attiva che segue le sue passioni. I suoi miti da piccola? Raffaella Carrà e Carla Fracci. Gabriella Golia ricorda con tenerezza le prime volte che vedeva il suo viso sui manifesti di Antenna Nord e il rapporto speciale con Silvio Berlusconi, il quale non mancava mai di regalarle dei fiori: “Andavo nei suoi uffici di via Rovani e ne uscivo sempre con grandi mazzi di fiori. Era gentile, travolgeva con idee e progetti“.