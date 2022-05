Aggiornamento Gps 2022 graduatorie, Istanze online/ Domande da oggi fino al 31 maggio

ISTANZE ONLINE, DOMANDE AGGIORNAMENTO GPS

È stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio scorso e la nota di avvio delle operazioni relative all’aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Le domande possono essere presentate su Istanze online da oggi, 12 maggio, alle ore 23:59 del 31 maggio. Per procedere con la compilazione dell’istanza bisogna avere a disposizione le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di identità elettronica (CIE), inoltre bisogna essere abilitati al servizio Istanze online. Gli aspiranti devono presentare la domanda in un’unica provincia per una o più GPS e per le relative graduatorie di istituto di II e III fascia, precisando fino a 20 scuole per ogni graduatoria richiesta.

SCUOLA/ Its, come migliorare il sistema Academy per incontrare le imprese

Le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) vengono utilizzate, in subordine alle GAE, per attribuire le supplenze annuali (al 31/08) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (al 30/06) negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Come riportato da Orizzonte Scuola, per quanto riguarda l’anno scolastico 2022/23, il decreto milleproroghe ha previsto che le graduatorie GPS di prima fascia sostegno possano essere usate per le immissioni in ruolo su posti di sostegno, qualora se esserci ancora posti liberi – in quella provincia – dopo le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e concorsi.

Concorso scuola secondaria 2022, prove e date/ Calendario: 50 quesiti previsti e...

AGGIORNAMENTO GPS 2022: IL COMMENTO DI FLC CGIL

«Positivo l’inserimento con riserva di specializzandi e abilitanti che conseguono il titolo entro il 20 luglio. Rimangono forti criticità sulla procedura di attribuzione delle supplenze con l’algoritmo», il commento di Flc Cgil. Ma torniamo alle domande. Quando si presenta l’istanza di rinnovo in GPS o si effettua il primo inserimento, bisogna scegliere anche le scuole nelle cui graduatorie comparire. Si tratta di massimo venti scuole per ogni classe di concorso/posto di insegnamento per cui si è inseriti nelle GPS.

Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce: la prima per i docenti delle GaE, la seconda con i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS, la terza con i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS. I docenti che si inseriscono nelle GPS devono scegliere una sola provincia, ma può essere differente da quella del 2020. In estate bisognerà poi presentare un’altra domanda, anche in questo caso con procedura online, ma per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto-30 giugno per tutta la provincia scelta, e si potranno scegliere le scuole.

Mascherine a scuola senza motivi/ Documento Ministero “non abbiamo studi scientifici”

© RIPRODUZIONE RISERVATA