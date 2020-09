Gps graduatorie/ Attesa oggi la pubblicazione dell’elenco delle supplenze

Le Gps, acronimo di Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, sono attese per oggi. Secondo il crono-programma ministeriale la pubblicazione degli elenchi dovrebbe avvenire nelle prossime ore ma non è da escludere che subisca qualche giorno di ritardo, come sottolineato anche dai colleghi di Orizzontescuola. Al momento, comunque, non è stata resa nota alcuna comunicazione ufficiale, di conseguenza bisognerà controllare gli uffici scolastici per eventuali novità. Sono infatti loro ad aver valutato le varie domande assieme alle scuole polo, quegli istituti che fungono da supporto sul territorio. Stando a quanto comunicato in precedenza, le domande pervenute sarebbero state accettate o meno entro il 28 agosto, e pubblicate quest’oggi, ma i tempi prestabiliti appaiono piuttosto azzardati, tenendo conto che la delega alle scuole polo, ad esempio nella sola provincia di Milano, dove le domande sono migliaia, è giunta solamente la scorsa settimana.

GPS GRADUATORIE, PUBBLICATI ELENCHI DI PALERMO, AVELLINO E VITERBO

Le supplenze, in ogni caso, non verranno assegnate prima del 7 o 8 settembre prossimi, in quanto bisognerà concludere la procedura delle immissioni in ruolo, che si chiuderà appunto nei prossimi giorni, poco prima dell’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico 2020-2021. Tutto dipenderà quindi dai docenti in ruolo, e dalla risposta alla chiamata, la cosiddetta “call veloce”: se saranno molti, si ridurranno i supplenti, e viceversa. Sempre orizzontescuola sottolinea come non è chiaro quali siano le domande che sono state accolte e quelle respinte, anche se si sa che gli uffici scolastici non accettano errori materiali, ne tanto meno integrazioni o rettifiche. Al momento solamente la città di Palermo, Avellino e quella di Viterbo hanno pubblicato le graduatorie Gps, mentre per tutte le altre città tutto tace. Il consiglio, come detto sopra, è di continuare a controllare le sezioni apposite per vedere eventuali novità ed aggiornamenti. Ricordiamo infine che dalle Gps di oggi uscirà l’elenco dei docenti per le supplenze annuali su posti vacanti, nonché quello delle supplenze fino al termine delle attività didattiche su posti non vacanti.



