Aggredisce carabinieri: tolto reddito di cittadinanza/ Milano, 26enne in manette

Lite con una ragazza e aggressione ai carabinieri: un 26enne messicano è stato arrestato a Garbagnate Milanese (Milano) e gli è stato tolto anche il reddito di cittadinanza. Il fatto è stato registrato ieri, giovedì 2 gennaio 2020, attorno alle ore 9.00: come riportano i colleghi di Sette Giorni, lo straniero è finito in manette per i reati di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. T. A. – le iniziali dell’aggressore – è già noto alle forze dell’ordine ed è stato fermato mentre litigava per futili motivi con una donna 24enne di origini marocchine. I Carabinieri di Garbagnate Milanese hanno tentato di bloccare l’uomo, ma l’uomo ha reagito spintonandoli violentemente e ingiuriandoli. Come spiega il portale, la reazione è stata causata dallo stato di agitazione psico-fisica dovuta all’alcol.

AGGREDISCE CARABINIERI, TOLTO REDDITO DI CITTADINANZA A 26ENNE MESSICANO

Nonostante le resistenze del 26enne, i carabinieri sono riusciti a fermare e arrestare il messicano. L’uomo è stato sottoposto a giudizio direttissimo al Tribunale di Milano: disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg. Ma non solo: l’aggressore percepiva il reddito di cittadinanza e, dopo l’arresto, gli è stato revocato. Una notizia degna di nota dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, basti pensare al sussidio finito tra le mani di terroristi, mafiosi e pusher, oppure al rdc utilizzato per acquistare Dom Perignon tra Napoli e Caserta. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle sorti del messicano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA