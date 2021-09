Aggressione Rimini, Lamorgese: “Poteva accadere ovunque”/ “Ma non doveva succedere”

L’aggressione di Rimini, avvenuta ad opera di un somalo nella giornata di sabato 11 settembre 2021, non ha causato fortunatamente morti, ma cinque persone sono state ferite, fra cui anche un bambino di 6 anni, accoltellato alla gola. Oggi, a “Ore 14”, trasmissione di Rai Due, si è tornati a parlare dell’episodio, con le dichiarazioni del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, che hanno fatto discutere. In particolare, la componente della Giunta Draghi, raggiungendo i giornalisti presenti all’esterno della Prefettura del Comune romagnolo, ha asserito che “non doveva succedere, ma poteva accadere ovunque”.

Il ministro ha poi evidenziato come il cittadino somalo fosse in Europa dal 2015 e avesse già compiuto il giro di altri 5 Paesi europei, fra cui Svezia, Danimarca, Austria, Germania e Svizzera, dove ha sempre presentato domanda per ottenere asilo politico, evidentemente respinta. Domani ci sarà una prima svolta nelle indagini, con l’interrogatorio di conferma dell’arresto. L’accusa a carico del ragazzo è di duplice tentato omicidio e di altri piccoli reati. In ballo anche l’assunzione di cocaina, che lui avrebbe inalato prima di tentare la strage. Quindi, si cercheranno di comprendere le motivazioni alla base di questo delitto.

RIMINI, IL BIMBO AGGREDITO MIGLIORA: PROGNOSI ANCORA RISERVATA

Intanto, sospiro di sollievo circa le condizioni del bambino accoltellato, che stanno migliorando e sono ormai stabili. Per il momento la prognosi resta riservata, ma il doppio intervento a cui è stato sottoposto sta dando i suoi frutti. Probabilmente potrebbero esserci novità positive in giornata. Stando a quanto trapela, il bimbo è vigile, reagisce, parla con il papà e con la mamma. Ferite gravi anche per una delle due bigliettaie, che è ricoverata a Cesena e dovrebbe “cavarsela” con una prognosi di sessanta giorni.

Sul fronte delle indagini, nel contempo, si lavora per capire la personalità di questo straniero 26enne. La Croce Rossa di Rimini, che ha anche competenza su Riccione, dove questo giovane era ospite di una struttura, avrebbe presentato segnalazioni sul carattere violento di questo uomo, una di queste addirittura il giorno prima dell’episodio, il 10 settembre. Avrebbe dato segnali di escandescenza.



