Aggressioni alla Polizia: crescono gli episodi di violenza in strada/ Boom di interventi per disagio psichico

Troppi episodi di violenza in strada, spesso per mano di giovani immigrati. “Il loro coinvolgimento nelle rapine sulla pubblica via resta un tema attuale” spiega Giuseppe Petronzi, questore di Milano, al teatro Strehler, durante i festeggiamenti per i 172 anni della Polizia di Stato. Il numero delle rapine commesse dagli stranieri sulla pubblica via è passata “dal 71% dei casi del 2022 all’81% del 2023” mentre i furti “sono arrivati al 96% del totale” spiega Petronzi. Gli episodi di violenza spesso si rivolgono anche alle stesse forze dell’ordine. A Milano erano 35 gli agenti feriti nel primo semestre del 2023 mentre nel secondo quadrimestre i casi registrati sono stati 62.

Nel 2023 gli interventi per i soggetti affetti da disagio psichico sono stati 2.125: l’anno prima erano 1.800. “Sono in aumento, sì. Noi lo vediamo tutte le sere. Spesso si tratta di senzatetto che vanno fuori controllo, diventano pericolosi per loro stessi e per chi sta loro attorno. I clochard, a Milano, per due terzi sono stranieri e seppure non esiste una specifica su questi fenomeni, credo che la percentuale si rifletta anche qui” aggiunge il fondatore della onlus City Angels, Mario Furlan. “I più violenti, in genere, sono i nordafricani. È una situazione difficilmente gestibile perché non la si può prevedere” aggiunge.

“Aggressioni contro la polizia? Sembrano la normalità”

A preoccupare sono gli episodi di violenza in strada ma anche i tanti interventi per disagio psichico che vedono spesso come protagonisti i senza fissa dimora.“Bisognerebbe che, come ci sono i medici per strada, ci siano anche gli psicologi e gli psichiatri” spiega Furlan. “E poi è necessario seguire questi soggetti, far loro anche un tso se serve. Purtroppo è così. Ne va dell’incolumità di tutti” aggiunge. A rischiare, secondo gli esperti, sono i cittadini comuni ma anche e soprattutto le forze dell’ordine, contro le quali spesso si sfoga la rabbia di chi non ha un’abitazione, come riporta Libero.

Anche Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, prende parola e spiega: “Da anni denunciamo la recrudescenza di episodi violenti nei confronti delle forze dell’ordine. Ormai stanno passando sotto silenzio. Sembrano quasi la normalità”. Il capogruppo milanese di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo, infine, critica la Giunta Sala: “Il quadro trattato dal questore risponde al fatto che l’amministrazione di centro-sinistra di Milano non lavora per garantire l’immagine della polizia locale e di quella di Stato”.











