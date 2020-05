Agostino Penna/ Canta Nessun Dorma all’alba in una Roma deserta

Pubblicità

Agostino Penna, cantante, musicista e vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, racconta i suoi progetti ai microfoni di Vieni da me. In collegamento con Caterina Balivo, Agostino Penna è pronto a svelare come è nata l’idea di cantare “Nessun dorma” in una Piazza Venezia completamente deserta. Come fa sapere in esclusiva il portale Today, Agostino Penna, all’alba del 4 maggio, giorno che ha segnato l’inizio della Fase 2, ha svegliato la città di Roma regalando un’esibizione magnifica. Con la sua bellissima voce, Agostino Penna ha realizzato anche un video che sarà pubblicato sui suoi profili social in cui la location dell’Altare della Patria rende tutto più suggestivo. Un momento emozionante quello che l’artista ha voluto regalare agli italiani e di cui è pronto a svelare tutto a Caterina Balivo.

Pubblicità

AGOSTINO PENNA: “SPERO CHE IL MOMENTO MUSICALE SIA L’INIZIO DI UNA RIPRESA”

Agostino Penna, durante la quarantena, ha pensato e realizzato il progetto di cantare all’alba in una Roma totalmente deserta per dare un segnale di speranza agli italiani in un momento particolarmente difficile. “Così il 4 maggio, alle 4 del mattino, ho cantato dal vivo, con base e chitarra, camminando sulle rovine dell’antica Roma, all’alba di un nuovo giorno. E’ stato davvero magico il momento in cui, mentre il pezzo recitava ‘la luce splenderà’, il sole faceva capolino alle mie spalle: l’ho accolto praticamente nelle mie mani”, ha raccontato Penna in esclusiva ai microfoni di Today. Un momento musicale magico che l’artista spera possa trasformarsi nell’inizio di una grande rinascita. “Eravamo entrati da poche ore nella fase 2 e, simbolicamente, è stato un po’ l’inizio di una ripartenza e di una nuova storia da scrivere, quello che auspico per tutti noi. Spero che questo segnale musicale possa essere l’inizio di una ripresa in una direzione di miglioramento“, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA