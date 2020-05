Caterina Balivo “ci rivediamo a Vieni da me”/ “Ho l’ansia come se fosse un esame”

Pubblicità

Caterina Balivo è pronta a tornare in video con le nuovissime puntate di “Vieni da me“, il programma del pomeriggio di Raiuno sospeso alcune settimane fa per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus. La diffusione del virus Covid-19 aveva spinto le reti televisive a sospendere buona parte dei programmi in onda per salvaguardare la salute dei conduttori e degli addetti ai lavori. Dopo due mesi circa di lockdown generale, ecco arrivare con la fase 2 una piccola ripartenza di alcuni programmi tra cui anche il salotto televisivo della conduttrice napoletana che sui social ha condiviso con tutti i suoi fan la gioia di tornare in onda e non solo. La Balivo, infatti, parlando del suo ritorno in tv ha scritto: “intanto da domani pomeriggio ci rivedremo in tv a @vienidamerai. Vi aspetto alle ore 14:00 in diretta su Rai 1 con tanti ospiti, nuove storie da raccontare e tante emozioni diverse anche se i miei bambini mi dicono che non posso uscire di casa perché “c’è la Polizia che mi ferma” con tanto di emoticon a forma di cuore e smile. La voglia di tornare in video è davvero tanta, ma Caterina non nasconde di avere un pò di paura e di provare uno stato di ansia generale: “ho un po’ d’ansia mi sento un po’ arrugginita dopo 2 mesi. Sto studiando il copione neanche fosse l’esame di Diritto Penale, è vero che se uno sa andare in bicicletta basta fare le prime due, tre pedalate. Come dire se una cosa la sai fare la sai fare sempre però c’è un po’ d’ansia”.

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera: “grazie di cuore”

Non solo, Caterina Balivo sempre sui social network ha anticipato come sarà strutturata la ripartenza televisiva del suo programma “Vieni da me” anticipando: “torniamo lunedì ma in maniera diversa rispetto al passato, perché non avremo gli ospiti in studio se non quelli Rai, saremo senza pubblico”. Intanto sempre in queste ore la conduttrice ha voluto salutare e ringraziare tutti i suoi fan e il suo pubblico che ha seguito con grandissimo affetto l’esperienza di #MyNextBook, un progetto social lanciato con il marito Guido Maria Brera in cui intervistavano scrittori famosi. “Oggi si è conclusa l’esperienza di #MyNextBook. Io e Guido ci teniamo ancora una volta a ringraziarvi di cuore per l’affetto con cui ci avete seguito e supportato in questa nuova avventura. Torneremo presto, promesso!” ha scritto la conduttrice pronta a tornare in onda su Raiuno con le nuovissime puntate di “Vieni da me”.



