Agostino Penna/ Dopo Uomini e Donne a Tale e quale show per la svolta…

La musica ce l’ha davvero nel sangue Agostino Penna, pronto a mettersi alla prova a Tale e Quale Show. Inizia infatti da ragazzino a studiare al conservatorio, riuscendo a conseguire il diploma ad appena 15 anni. Entra nei Vanadium e una serie di collaborazioni importanti, come con Ami Stewart e Marco Masini, raggiunge la popolarità. Nelle vene di Agostino però anche il sangue dell’artista a tutto tondo, che gli permetterà di diventare uno showman apprezzato a livello internazionale. Lo dimostra la sua presenza come musicista al matrimonio del Duca Bianco, David Bowie. Anche se il talent musicale lo riporterà sul piccolo schermo, Penna è una delle voci più rinomate di Uomini e Donne. Sua la guida di tutti gli spazi musicali del programma di Maria De Filippi, così come la realizzazione di diverse colonne sonore. Il vantaggio quindi c’è tutto: Agostino sarà la nuova promessa dello show di Carlo Conti? Oppure le sue doti di imitatore verranno messe in ombra da altri concorrenti? L’unico neo è forse l’arte dell’imitazione, campo che vede Penna un novellino e che lo metterà forse a dura prova rispetto ad altri partecipanti, già abituati a ricalcare i personaggi famosi del piccolo schermo e dello spettacolo in generale.

Agostino Penna, Tale e Quale Show 2019: pronto per la nuova avventura

Come si sta preparando Agostino Penna al suo debutto a Tale e Quale Show 2019? Il compositore e cantante ovviamente non si è fatto mancare tanti appuntamenti all’insegna della musica e qualche incontro con amici popolari, come l’hairstylist Federico Fashion Style. Alcuni giorni fa ha fatto visita al suo Salone delle meraviglie ad Anzio, come rivela ai fan su Instagram, per poi dedicarsi ad un ultimo week end di vizi e stravizi in cui i peccati di gola non sono certo mancati. “Prima della settimana di prove e trasformazione”, sottolinea in un suo post mentre si trova al porto di Anzio. Clicca qui per guardare le foto di Agostino Penna. L’impegno c’è tutto e non solo per il talent show della tv pubblica, ma anche per la musica a tutto tondo. Lo troviamo infatti al fianco di Anna Rossetti Gutling, “la mia amica-sorella”, mentre si trovano al Centro Studi Musicali di Roma. “Celebriamo il nostro amore per la musica”, scrive. In previsione del debutto del programma di Carlo Conti non può mancare anche uno shooting, realizzato ovviamente mentre si trova seduto al suo amato pianoforte.

Anna Penna al porto di Anzio…

Lo shooting





© RIPRODUZIONE RISERVATA