Tale e quale Show 2019/ Cast, giuria e novità dalla conferenza stampa

Carlo Conti, il cast e la giuria di Tale e Quela Show 2019 sono pronti a mettersi in gioco tra poco più di un’ora in occasione della conferenza stampa che lancerà la nuova edizione del talent show dei vip in onda su Rai1 da venerdì 13 settembre. La nona edizione del programma prenderà il via proprio venerdì 13 settembre su Rai1 in diretta dagli studi televisivi Dear, dedicati a Fabrizio Frizzi con la conduzione di Carlo Conti. Anche quest’anno il conduttore ha messo insieme un cast di tutto rispetto promesso addirittura da Platinette che ha fatto i suoi complimenti a Carlo Conti per il lavoro. Dei veri e propri big questa volta saliranno sul palco del programma a cominciare da Tiziana Rivale, Eva Grimaldi, Francesco Pannofino e Francesco Monte e finendo a Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Sara Facciolini, Flora Canto, Davide De Marinis, David Pratelli e Gigi e Ross. I 12 personaggi saliranno sul palco cimentandosi in performance e in imitazioni di grandi volti della musica nazionale e internazionale.

TALE E QUALE SHOW 2019: IL CAST E I GIUDICI DELLA NUOVA EDIZIONE

A giudicare le esibizioni dei 12 artisti in gara in Tale e Quale Show 2019 ci sarà la giuria composta da tre professionisti che, salvo novità rivelate tra poco in conferenza stampa, saranno ancora i confermatissimi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. I loro voti si sommeranno a quelli dei concorrenti e anche per quest’anno non ci saranno eliminazioni ma ogni venerdì ci saranno un vincitore e una classifica parziale. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni: “Dopo le nove puntate previste ci sarà uno speciale che si chiamerà Tali e quali show. I protagonisti saranno gli imitatori del web. E si sfideranno i 12 più bravi tra quelli che ci avranno mandato dei video con le loro imitazioni”. Il resto lo scopriremo tra poco.

