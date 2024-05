Agrigento, uomo accoltella moglie e figli di 3 e 7 anni/ Bambini in condizioni gravissime

Follia ad Agrigento: la bimba rilasciata solo dopo ore

L’uomo che ha accoltellato moglie e figli vicino Agrigento si chiama Daniele Alba: il 35enne, disoccupato, avrebbe problemi di tossicodipendenza. L’uomo avrebbe accoltellato entrambi i figli: Sarah, di 3 anni, e Cristian di 7. Come spiega TgCom24, entrambi i fratellini sarebbero stati portati in ospedale in elisoccorso ed entrambi sarebbero ricoverati in rianimazione. Il maschietto sarebbe stato colpito con coltellate anche al cuore mentre la bimba sarebbe stata tenuta in ostaggio per ore per poi essere rilasciata solamente intorno alle 16: a convincere l’uomo a liberare la piccola sarebbe stato un operatore del 118 dopo ore di mediazione.

Accoltella moglie e figli in provincia di Agrigento: bimbi in gravi condizioni

Paura in provincia di Agrigento, nel paesino di Cianciana, dove un uomo di 35 anni ha accoltellato la moglie e i due figli piccoli. Come spiega Il Giornale, il più grave sarebbe il figlio maschio della coppia: il bambino, di appena 7 anni, sarebbe stato subito trasferito in eliambulanza all’ospedale dei Bambini di Palermo. L’altra figlia sarebbe stata invece tenuta in ostaggio per ore e anche lei verserebbe in gravi condizioni. Anche la moglie sarebbe stata colpita dalla furia dell’uomo: la donna è stata trasportata all’ospedale di Ribera e operata con urgenza.

L’uomo sarebbe rimasto all’interno dell’abitazione per ore, mentre vigili del fuoco e carabinieri cercavano di mediare per convincerlo ad uscire. L’episodio di violenza sarebbe avvenuto proprio a Cianciana, vicino piazza Bellini dove la famiglia vive insieme ai due bambini. L’uomo, di 35 anni, avrebbe sferrato diversi colpi di coltello all’addome del figlio di 7 anni per poi rivolgere la sua violenza anche nei confronti della moglie. Il figlio, in gravi condizioni, è stato portato con elisoccorso in ospedale, mentre la mamma non sarebbe in pericolo di vita ma è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico dopo le coltellate ricevute dal marito.

