Ahlamalik Williams, fidanzato di Madonna/ Chi è? Il ballerino ha 35 anni meno di lei!

Si chiama Ahlamalik Williams il ragazzo che avrebbe conquistato il cuore di Madonna. La popstar avrebbe infatti un nuovo fidanzato, cosa confermata dalle immagini apparse sul web in queste ultime ore. Ahlamalik Williams è nato a Sacramento ed ha 26 anni, 35 anni meno di Madonna (che ne ha 61). È un noto ballerino ed è conosciuto anche con il nome d’arte di SkitzO. Ha iniziato la sua carriera lavorando con “Il Cinque du Soleil” ed esibendosi in uno spettacolo tributo a Michel Jackson. Poi nel 2015 è arrivato l’incontro con Madonna: Ahlamalik ha infatti accompagnato la popstar sul palco nelle vesti di suo ballerino per il “Rebel Heart tour”, esibendosi a Parigi, Londra e Shangai. Quella che però inizialmente era solo una collaborazione di tipo lavorativo oggi pare sia diventata qualcosa di più.

Madonna e Ahlamalik Williams sono una coppia?

Madonna e Ahlamalik Williams sarebbero una coppia a tutti gli effetti e a confermarlo arriva il “The Sun” che li ha immortalati abbracciati e sul balcone di un hotel a Miami. Uno scatto che ha inevitabilmente acceso il gossip, rendendo quasi palese che il rapporto tra i due sia più che una semplice amicizia. C’è da dire che già in passato la popstar aveva postato su Instagram un video nel quale era proprio insieme al giovane ballerino. In questo Ahlamalik le insegnava a twerkare. Già lì tra i due sembrava esseci un feeling davvero particolare e chi l’aveva notato già in quell’occasione pare ci abbia preso visto che oggi per i due si parla di relazione a tutti gli effetti. Manca solo la conferma dai diretti interessati.





