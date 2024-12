Le ultime vicende di Beautiful stanno incuriosendo non poco l’attenzione dei tantissimi fan della nota soap opera americana, in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5. In molti si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate, soprattutto tra Hope, Liam e Thomas, un triangolo amoroso che non sta certo passando inosservato. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, venerdì 13 dicembre 2024, come al solito i colpi di scena non mancheranno. Le puntate oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 dicembre 2024/ Brooke chiede a Hope di chiudere la relazione con Thomas

Hope e Liam stanno vivendo un forte momento di crisi da quando lui l’ha vista mentre baciava con passione Thomas a Roma. Lui le ha chiesto il divorzio e lei si è subito gettata tra le braccia di Forrester, alla madre ha confessato che non si era mai sentita così viva. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di venerdì 13 dicembre 2024 alla Spencer Publications Wyatt proverà ancora una volta a convincere il fratello a combattere per il suo matrimonio. Tra la Logan e Thomas c’è stato solo un bacio e pensa che dovrebbe trovare la forza di perdonarla, Liam però non riesce a non pensare al bacio che la moglie ha dato al figlio di Ridge.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 dicembre 2024/ Brooke sorprende Hope e Thomas a letto insieme

Beautiful, anticipazioni 13 dicembre 2024: Brooke invita Hope a non rinunciare al suo matrimonio, lei vuole Thomas

Nelle precedenti puntate di Beautiful Brooke recandosi a casa di Thomas ha trovato lui e Hope a letto insieme durante un momento di intimità. La figlia proverà a farle capire che per lui prova un sentimento davvero forte ma la Logan la inviterà a non rinunciare al suo matrimonio. A parer suo Liam al momento è ferito ma continua ad amarla e la perdonerà, Forrester invece si sta solo approfittando della situazione.

Sentendo le parole di Brooke contro di lui Thomas non resterà in silenzio. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che ci terrà a precisare che vuole solo che Hope sia felice. Alla Logan dirà anche che lui non ha fatto assolutamente niente di inappropriato nei confronti di Hope.

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 dicembre 2024/ L'attrazione tra Hope e Thomas preoccupa Brooke