Ahmedhodžić all’Inter?/ Calciomercato news, seguito anche il centrale del Malmö

L’Inter è da sempre una delle squadre più attente ai giovani talenti del panorama internazionale ed in questa sessione di calciomercato estivo non mancano i nomi in questo senso. I nerazzurri, secondo le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, starebbero infatti seguendo con grande interesse il ventiduenne Anel Ahmedhodžić, di proprietà del Malmö con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Difensore centrale di orgine bosniaca, Ahmedhodzic viene valutato dagli svedesi circa 6 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero anche altre due squadre italiane come il Napoli e l’Atalanta.

Questa finstra di calciomercato potrebbe dunque essere decisiva per il passaggio di Anel Ahmedhodžić all’Inter in questi due mesi di trattative. In ogni caso il calciatore ha già disputato per intero la prima partita con il Malmö valevole come turno preliminare di qualificazione alla Champions League mentre lo scorso anno ha collezionato 16 presenza complessive tra campionato e coppe, mettendo a segno anche una rete.

