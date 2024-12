DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA, MILANESI A TRE PUNTI DAL PRIMO POSTO

Il sabato della quindicesima giornata del Campionato Primavera 1 entra nel vivo con la diretta Atalanta Inter Primavera in campo alle 13,00 del 14 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre che stanno attraversando momenti di forma opposti ma con la stessa voglia di prendere i tre punti.

L’Atalanta di Bosi è quattordicesima in classifica e arriva da un sconfitta in casa del Lecce per 2 a 1 in periodo in cui sono arrivati solo due successi nelle ultime dieci partite. Decisamente meglio l’Inter di Zanchetta che è al quarto posto ma a soli tre punti dalla vetta e arriva da una vittoria per 4 a 3 in casa contro il Torino.

DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Atalanta Inter Primavera sarà possibile collegarsi su SportItalia che trasmetterà la partita in chiaro sui suoi canali. Se vi collegate con noi, invece, potrete seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni della partita.

ATALANTA INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. I padroni di casa andranno in campo con il loro solito 4-2-3-1 con Zanchi tra i pali difeso da Tavanti e Ramaj. In mediana ci saranno Mencaraglia e Martinelli mentre Riccio agirà alle spalle dell’unica punta Camara.

Difesa a quattro per l’Inter di Zanchetta che si affiderà ancora a Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Motta con Topalovic in mediana. Il tridente offensivo, invece, sarà composto da De Pieri, Spinacce e Quieto.