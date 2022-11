Aida Nizar al Grande Fratello Vip 2022?/ Un video scatena i rumors: web in subbuglio

Aida Nizar verso il Grande Fratello Vip 2022?

La settima edizione del Grande Fratello Vip durerà ancora tanto e per non far annoiare il pubblico e creare dinamiche fino al 3 aprile 2023, data presunta della finale come ha svelato TvBlog, nella casa di Cinecittà, nelle prossime settimane, arriveranno nuovi inquilini. Gli ultimi ad aver varcato la famosa porta rossa animando la casa sono stati Luca Onestini, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Micol Incorvaia che ha avuto una storia con Edoardo Donnamaria. Non saranno, tuttavia, gli ultimi ingressi. Nella casa di Cinecittà dovrebbero arrivare altri inquilini e tra i tanti, sul webl è spuntato anche il nome di Aida Nizar.

A scatenare i rumors su un possibile ingresso di Aida Nizar nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è stato un video pubblicato dalla stessa Aida sul proprio profilo Instagram.

Il video di Aida Nizar

Aida Nizar ha già partecipato alla versione nip del Grande Fratello. Sulla tv spagnola si è fatta conoscere grazie al Gran Hermano, prima nella versione classica e poi quella Vip, Il suo temperamento e il suo carattere l’hanno resa una celerità dei reality e in Italia ha partecipato anche ad una delle ultime edizioni della versione nip del Grande Fratello con Barbara D’Urso conduttrice. La Nizar, inoltre, è stata spesso ospite proprio delle trasmissioni della D’Urtso e, per lei, ora, potrebbero aprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip.

Nel video, la Nizar è in aeroporto pronta a partire. Il video è accompagnato dalla didascalia “A trabajar“, che in italiano si traduce come “A lavorare“. Tra i tag, inoltre, è spuntato quello alla pagina del gruppo Mediaset. Sarà un indizio della sua partecipazione al reality?

