Ballando con le stelle 2024, anticipazioni seconda semifinale su Rai 1: Mariotto ci sarà?

La lunga attesa è finita: dopo una settimana di stop per lasciare spazio alla prima della Scala, Ballando con le stelle 2024 torna in diretta su Rai 1 con la seconda semifinale. Oggi 14 dicembre, a partire dalle 20.35, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, torna alla guida del talent di ballo con un nodo da sciogliere sin dai primi minuti: la presenza/assenza di Guillermo Mariotto. Quanto accaduto due settimane fa – la fuga senza ritorno dallo studio e la scena dietro le quinte – ha sollevato un polverone senza precedenti, che mette gravemente a rischio la permanenza di Mariotto nella giuria di Ballando. Dunque, ci sarà oppure sarà sostituito da Alberto Matano?

Una domanda che troverà la sua risposta definitiva nella seconda semifinale di Ballando con le stelle 2024, che si concentrerà poi sulle nuove performance delle coppie rimaste in gara. Di certo, a giudicare i semifinalisti, ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, così come d’altra parte dello studio ci saranno Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, ovvero i tribuni del popolo.

Chi sono i semifinalisti Ballando con le stelle 2024 e ballerini per una notte

Ma quali sono le coppie che si giocano un posto nella finale di Ballando con le stelle 2024? Ancora in gara ci sono: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice; Federica Nargi con Luca Favilla; Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini col suo nuovo partner Pasquale La Rocca, Tommaso Marini con Sophia Berto; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina che hanno vinto al ripescaggio.

Non mancheranno poi i ballerini per una notte di questa seconda semifinale di Ballando con le stelle 2024. Per la penultima puntata, Milly Carlucci ospita il tennista Fabio Fognini e l’attrice Francesca Chillemi. I due si esibiranno in due diversi momenti della serata. Chillemi avrà poi occasione di presentare il suo nuovo film, Io e te dobbiamo parlare, al fianco dei protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

Come vedere Ballando con le stelle 2024 in diretta streaming

La seconda semifinale di Ballando può essere seguita anche in diretta streaming su Raiplay a cui è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Con Raiplay, inoltre, la diretta streaming di ogni puntata è sempre disponibile così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove.