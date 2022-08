Aida Yespica e Geppy Lama, ritorno di fiamma?/ L’indizio in un video su Instagram…

Aida Yespica e Geppy Lama di nuovo insieme? Il video che confermerebbe

Nell’estate 2022 segnata dall’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una coppia sarebbe pronta a concedersi una seconda possibilità. Aida Yespica ha infatti lanciato un chiaro ed inequivocabile indizio social sul presunto ritorno di fiamma con Geppy Lama, suo ex fidanzato. A scatenare i sospetti è una Instagram story condivisa dalla showgirl sul proprio profilo, intenta a godersi un po’ di relax alle terme di Bormio. In una story, in particolare, ha taggato l’imprenditore in un video che riprende una stanza con letto matrimoniale e vista mozzafiato sul paesaggio.

Aida Yespica:"Devo dire grazie al mio ex Matteo Ferrari"/ "Se nostro figlio Aron è un ragazzo felice…"

A riportare l’indiscrezione è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che scrive: “Aida Yespica in queste ore sta trascorrendo la vacanza a ‘Qc Terme Bormio’, una storia non può passare inosservata quella dedicata al suo ex Geppi Lama. I due stavano insieme quando lei era concorrente al Gfvip (anche quest’anno la Yespica è stata vicinissima nuovamente all’ingresso nella Casa). La stories, con una canzone in sottofondo che cita testuali parole: “è giusto dirti che è impossibile dimenticarmi di te”, è stata repostata da Lama che pare stia raggiungendo la stessa Aida in montagna“.

Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron/ Dopo due anni e mezzo: “Mi sei mancato”

Aida Yespica e Geppy Lama: ritorno di fiamma dopo la rottura

La coppia è così destinata a ricongiungersi? Aida Yespica e Geppy Lama si erano lasciati alla fine del 2020 e, da quel momento, non si era più saputo nulla di loro. Ora però qualcosa sembra essere cambiato, forse qualcosa è scattato in entrambi al punto da ritrovarsi e, probabilmente, passare un po’ di ore insieme alle terme di Bormio. L’indiscrezione di The Pipol Gossip lascia dunque intendere che per la coppia si possa parlare di ritorno di fiamma dopo la rottura.

Un periodo dunque di ritrovata felicità per la showgirl, che il mese scorso ha anche avuto modo di riabbracciare il figlio Aron dopo due anni a mezzo. Problemi di visto e intoppi nella burocrazia le hanno privato della possibilità di volare a Miami per rivedere il suo Aron: problemi fortunatamente risolti e così il noto volto tv ha fatto le valigie ed è volata in America. I video di mamma e figlio finalmente ricongiunti sono stati condivisi dalla Yespica su Instagram.

Aida Yespica: "Pronta a fare un reality show in tv"/ "Qualcosa si sta muovendo…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA