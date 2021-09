Aida Yespica: Mirco è il nuovo fidanzato?/ Dopo la storia con Geppy Lama…

Nuovo amore per Aida Yespica? Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi attraverso la rubrica Chicche di gossip pubblicata nel numero in edicola dal 1° settembre, la showgirl argentina starebbe frequentando una persona. Aida Yespica che è stata anche una protagonista di una delle edizioni del Grande Fratello Vip, ha vissuto un’importante storia d’amore con Geppy Lama. Tra alti e bassi, la storia tra i due è durata diversi anni. Ora, però, pare sia ufficialmente finita.

Già a dicembre 2020, il settimanale Chi aveva annunciato la fine della lunga storia tra Aida Yespica e Geppy Lama. La showgirl venezuelana, sempre molto riservata, evita di parlare della propria vita privata, ma oggi, proprio il magazine diretto da Alfonso Signorini, torna a parlare della sua sfera sentimentale.

Aida Yespica: è amore con l’imprenditore padovano Mirco?

Stando a quello che si legge tra le chicche di gossip del settimanale Chi, Aida Yespica starebbe frequentando Mirco, un imprenditore padovano che le avrebbe rubato il cuore. I due sarebbero molto felici e innamorati e avrebbero già iniziato una convivenza.

Sul profilo social di Aida Yespica, tuttavia, tutto tace. La showgirl, per ora, non ha ancora confermato nè smentito la notizia. Lo farà a breve? Su Instagram, tuttavia, la showgirl pubblica soprattutto foto in cui è da sola o con il figlio Aron, nato dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari. In attesa di conferme o smentite, i fans si augurano di vederla serena e felice come appare nelle ultime foto pubblicate sui social.

