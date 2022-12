Aida Yespica rivede il figlio Aron a Miami/ Passeranno Natale insieme dopo tre anni

Aida Yespica insieme al figlio a Miami: la felicità della showgirl

La pandemia li aveva tenuti lontani, ma ora si sono finalmente riuniti: Aida Yespica ha riabbracciato il figlio Aron. La showgirl è volata a Miami per poter passare il Natale e le feste insieme al suo bambino che vive con il padre, il calciatore Matteo Ferrari.

La modella ha pubblicato alcune storie su Instagram e su una di queste, si intravede il 14enne molto timido nel farsi riprendere. La decisione di far vivere Aron insieme al papà in Florida è stata condivisa dalla stessa Aida Yespica che, in un’intervista su Chi, dichiarava: “E’ stata una decisione saggia. Quando abitavo a Los Angeles, Arion frequentava la scuola americana, così ha potuto proseguire gli studi. E’ uno studente molto bravo. Sono orgogliosa di lui. Nel 2016 stato attraversando difficile. Affidarlo a Matteo (Ferrari ndr) è stata la scelta migliore. Suo papà è presente, severo ma tenero, responsabile. Se Aron è un ragazzo felice è anche merito di suo padre Matteo al quale devo dire grazie”.

Aida Yespica era già stata lontana da suo figlio Aron durante la pandemia per problemi burocratici: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare” affermava la modella a Diva e Donna.

Fortunatamente dopo due anni e mezzo, la modella è riuscita a stringere di nuovo suo figlio tra le braccia: “Finalmente dopo due anni e mezzo ti posso abbracciare. Vita mia, ti amo”. E ancora: “Quanto sei cresciuto, mi sei mancato un mondo”. Un momento davvero molto emozionante che Aida Yespica ha voluto condividere sui social con i suoi fan, mostrando il bellissimo incontro con il figlio.

