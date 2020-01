Aida Yespica rivede il figlio Aaron/ Foto e critiche, lei sbotta “Pensate ad altro!”

Solo poche settimane fa, Aida Yespica si raccontava a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, ammettendo di essere in un periodo molto complicato. “Sono 4 mesi che non vedo mio figlio Aaron” faceva sapere la showgirl, parlando di problemi col passaporto. Il bambino vive infatti negli Stati Uniti con suo padre e viene raggiunto da Aida periodicamente. Alcuni giorni fa la Yespica ha però pubblicato una foto che la vede finalmente riunita a suo figlio. Lo scenario che fa da sfondo è tutto natalizio e Aida augura a tutti un buon Natale, sfoggiando un sorriso finalmente sereno. Ma anche una foto così scatena le critiche di qualcuno. Così tra i commenti si legge “A Verissimo hai raccontato tutt’altro, parlando male del padre, quindi per quanto si possa essere felici nel vederti insieme a tuo figlio, il pubblico legittimamente può pensare che forse non era tutta verità quella che dichiaravi”.

Aida Yespica rivede il figlio Aaron ma scatena le polemica con una foto su Instagram

Un commento che scatena la replica di Aida Yespica. La showgirl infatti scrive: “Questa è una foto del 17 di dicembre, quando ho avuto mio figlio per una giornata soltanto. Vi auguro per il prossimo anno che abbiate qualcos’altro a cui pensare.” La foto, dunque, risale a giorni prima e le parole della Yespica fanno comprendere che la situazione che ha descritto nello studio di Verissimo non è ancora risolta. D’altronde la showgirl ha ammesso che i rapporti col padre del bambino non sono purtroppo dei migliori e questo renderebbe ancora più complicata tutta la vicenda. Proprio di recente, l’ex della Yespica ha pubblicato uno scatto che sembra quasi essere una risposta alle sue accuse: “Bisogna sempre ascoltare le due campane prima di dare sentenze. Buon Natale”.





