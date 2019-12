Aron Ferrari, figlio Aida Yespica/ Lei in lacrime: “Crede che io non voglia vederlo!”

Aida Yespica è in lacrime a Verissimo e si dice a pezzi. “Sono 4 mesi che non vedo mio figlio Aron” ammette la showgirl, ammettendo di avere problemi con un passaporto che non le viene rinnovato. “Io ho visto 4 ore mio figlio pochi giorni fa, mi ha rotto il cuore.” ammette la Yespica, che attacca il suo ex compagno e padre di Aron Ferrari che le avrebbe negato di stare qualche momento in più con lei pur sapendo di questo problema. “Lui gli ha messo delle cose in testa, mi chiede perché non vado da lui, perché non sono andata prima a rinnovare il passaporto… Crede che io non voglia vederlo!” confessa Aida che non riesce a trattenere le lacrime. “Sono a pezzi, piango sempre” aggiunge infine, sottolineando il dolore di questo momento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ARON FERRARI, CHI È IL FIGLIO DI AIDA YESPICA

Ci sarà Aron Ferrari, figlio di Aida Yespica, al centro della dolorosa confessione che la showgirl rilascerà oggi pomeriggio nel salotto di Verissimo? In una recente intervista concessa al settimanale Vero, la Yespica ha confessato che oggi, una serie di situazioni spiacevoli la tengono lontana da suo figlio, che non vede ormai da moltissimi mesi. “Sono a pezzi”, ha detto la showgirl nel corso dell’intervista. “Non vedo mio figlio da 4 mesi. Aaron – ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così”. Aida Yespica, in realtà, non ha ancora spiegato quali siano i problemi che attualmente continuano a impedirle di raggiungere suo figlio, limitandosi soltanto a dire che “da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti”.

AIDA YESPICA: “IO E MIO FIGLIO AARON FERRARI CI AMIAMO TANTISSIMO”

Aron Ferrari è nato nel 2008 dalla relazione che Aida Yespica ha avuto con l’ex calciatore Mattero Ferrari. Oggi il bambino vive a Miami assieme a suo padre, dove la Yespica, appena può, lo raggiunge. Il loro rapporto si nutre infatti di telefonate e video chiamate costanti, nelle quali la showgirl non gli fa mai mancare tutto il suo supporto: “Ci diciamo sempre che ci amiamo tantissimo. Io – ha svelato Aida Yespica al settimanale Vero – gli chiedo sempre come sta, come va la scuola e come stanno andando il calcio e il basket, i suoi due sport che pratica”. I nuovi problemi, però, continuano impedire il loro incontro: Aida Yespica, oltre ad aver rinunciato a passare con suo figlio il giorno del suo compleanno lo scorso 27 novembre, probabilmente dovrà rinunciare a passare con lui anche il prossimo Natale.

“MI SONO TATUATA LA DATA DI NASCITA DI MIO FIGLIO ARON FERRARI”

Il rapporto che lega Aida Yespica al figlio, Aron Ferrari, è molto profondo, anche se segnato da una distanza enorme. I due con il tempo sono infatti riusciti a trovare il loro equilibrio e oggi, anche se lontani, non smettono mai di sentirsi vicini. “Gli ho mandato tanti video di deejay e artisti che gli piacciono”, ha rivelato la showgirl al settimanale Vero. “Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio – ha aggiunto nell’intervista – è un tatuaggio con la sua data di nascita”. Oggi, però, tutto questo sembra non bastarle più: a causa dei recenti intoppi di natura burocratica, la distanza è diventata un problema insormontabile e godere dei classici momenti madre figlio è sempre più complicato. “Vorrei passare più tempo con mio figlio”, ha spiegato la Yespica. “Vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”.



