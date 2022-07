Aida Yespica:”Devo dire grazie al mio ex Matteo Ferrari”/ “Se nostro figlio Aron è un ragazzo felice…”

Aida Yespica e l’incontro con il figlio Aaron

Dopo due anni in cui non ha potuto vederlo a causa della pandemia, Aida Yespica è riuscita a riabbracciare il figlio Aron che vive a Miami con papà Matteo Ferrari. Un incontro super emozionante quello tra la showgirl e il figlio che ha provocato una grande emozione in Aida che, ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 luglio, racconta di aver pianto e di aver ritrovato un adolescente alto come lei. Tra baci, abbracci e tante lacrime di gioia, Aida Yespica e il figlio Aron stanno provando a recuperare il tempo che non hanno potuto trascorrere insieme.

Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron/ Dopo due anni e mezzo: “Mi sei mancato”

Di giorno si concedono del relax in spiaggia e di sera escono insieme frequentando i locali preferiti di Aron. Un momento di grande gioia per la Yespica che, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha anche raccontato perchè non si è mai pentita di aver lasciato il figlio negli Stati Uniti con il padre.

Aida Yespica: “Ecco perchè non sono pentita di aver lasciato mio figlio”

Nessun pentimento da parte di Aida Yespica di aver lasciato il figlio Aron negli Stati Uniti quando lei è rientrata in Italia. Una scelta che farebbe nuovamente per il bene di Aron. “E’ stata una decisione saggia. Quando abitavo a Los Angeles, Arion frequentava la scuola americana, così ha potuto proseguire gli studi. E’ uno studente molto bravo. Sono orgogliosa di lui”, spiega la showgirl a Chi.

Aida Yespica: "Pronta a fare un reality show in tv"/ "Qualcosa si sta muovendo…"

La scelta di lasciare che Aron continuasse la sua vita negli Stati Uniti è arrivata anche in un momento particolarmente difficile per lei: “Nel 2016 stato attraversando difficile. Affidarlo a Matteo (Ferrari ndr) è stata la scelta migliore. Suo papà è presente, severo ma tenero, responsabile. Se Aron è un ragazzo felice è anche merito di suo padre Matteo al quale devo dire grazie”, conclude.

LEGGI ANCHE:

Aida Yespica "Storia con Delia Duran? Una sciocchezza"/ "L'ho chiamata, è impazzita…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA