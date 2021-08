Aiello/ Da Sanremo alle hit dell’estate con “Arsenico”

Aiello sarà presente nel cast della quarta puntata di Battiti Live 2021, la manifestazione canora dell’estate in onda in prima serata su Italia 1 in questo martedì 3 agosto 2021. Questo si sta decisamente rivelando l’anno del cantante rythm & blues cosentino, che si è distinto con la partecipazione sanremese tra i big ed il brano “Ora“, un’interpretazione molto intensa che ha fatto seguire anche un riscontro importante a livello radiofonico per il brano.

“Ora” è stata una canzone particolarmente apprezzata anche sul palco di “Battiti Live 2021” e Aiello sta lavorando per promuovere il suo album “Ex Voto” che contiene anche il suo singolo estivo, “Arsenico“. Anche questo brano sta venendo molto trasmesso in radio ed un buon successo è stato ottenuto anche dal videoclip, che mostra la vita di una ragazza raccontata attraverso delle “stories” su Instagram. Classe ’85, nonostante l’età ancora giovane Aiello ha già maturato molta esperienza sui palchi di tutta Italia, arrivando a cantare anche in Australia, dove ha vissuto un lungo periodo della sua vita.

AIELLO A BATTITI LIVE 2021: EMOZIONI SUL PALCO

Per Aiello l’esperienza della svolta è sicuramente stata quella Sanremese: con “Ora” la sua voce ha fatto vibrare il palco dell’Ariston anche se non sono mancate anche alcune critiche per aver calcato forse eccessivamente la mano. Aiello ne ha preso atto, commentando però in modo estremamente positivo la sua esperienza sul palco dell’Ariston.

“Direi che con il pezzo che ho scritto, particolarmente impegnativo, il fatto che sia andata bene all’esordio mi rende particolarmente orgoglioso – ha commentato dopo la sua prima esibizione sanremese -. Devo imparare a gestire bene l’emozione, ma mi dicono che quel palco fa tremare le gambe ai giganti, perché non dovrebbe farle tremare a uno piccolo come me? Ieri non ho scandito bene le parole, quel palco è un’onda enorme che ti arriva in faccia, ma stamattina sto leggendo cose bellissime sul mio pezzo e quindi sono molto contento”. Dichiarazioni che spiegano bene il carattere del cantautore cosentino, che grazie al successo di “Arsenico” sta dimostrando di non essere un fuoco di paglia.

