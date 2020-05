Aiello/ Il suo ultimo singolo Solo (tra i pensieri nostri) è già un successo

Pubblicità

Il cantautore cosentino Aiello si esibirà sul palco del Concertone del Primo Maggio, che quest’anno è stato allestito presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, a causa della pandemia di Covid-19. Un’edizione del tutto rivisitata, perché ci saranno contributi da diverse città italiane, live e registrati, che verranno trasmessi come sempre su Rai 3 e Radio 2 a partire dalle 20. Il giovane cantautore cosentino porterà in scena i suoi successi e il suo ultimo singolo “Solo (tra i pensieri nostri)”. Quest’ultimo, uscito il 19, è scaricabile dal sui profilo Instagram, accompagnato da un videoclip, girato nella sua abitazione di Roma, dove ha trascorso la quarantena. L’isolamento e gli eventi che hanno caratterizzato la pandemia sono stati la fonte di ispirazione dell’artista, che ha cercato di tradurre in musica le emozioni, i sentimenti trattenuti e le storie sospese di questi ultimi mesi, che hanno portato le persone a rallentare e stare lontani dagli affetti più cari.

Aiello, l’album “Ex voto” e quel tour già sold out

Aiello è reduce dal successo del primo album, Ex voto, e avrebbe dovuto iniziare il suo tour italiano, che era già sold out, ma ha dovuto rimandarlo a causa dell’emergenza sanitaria. Così ha approfittato dell’isolamento per dedicarsi alla musica e alla scrittura, dichiarando che la prima cosa che vuole fare dopo il lockdown è di rivedere la famiglia e fare una cena con gli amici a Trastevere. Intanto, è tra gli artisti che ha condiviso l’appello di non dimenticare i lavoratori dello spettacolo e dare indicazioni precise sulla ripresa dei concerti. Antonio Aiello è molto attivo sui social, dove ha più di venti mila persone che lo seguono, che hanno molto apprezzato il videoclip del brano “Arsenico”, che hanno per protagonista una ragazza di nome Emma.

“Riparo” il suo primo successo

Aiello scrive canzoni da quando aveva 16 anni, il suo primo successo è stato “Riparo”, a cui sono seguiti un Ep prodotto da Daniele Senigallia, e i singolo “Arsenico” e “La mia ultima storia”, che hanno preceduto l’album “Ex Voto”. Diplomato al liceo scientifico e laureatosi in economia alla Luiss Guido Carli, ha partecipato a Deejay in the stage e vissuto diversi mesi a Sidney, in Australia, suonando in una band locale. Aiello attualmente non ha una fidanzata, ma in un’intervista ha detto che se l’avesse tenuta avrebbe trascorso la quarantena con lei.

Video, “Il cielo di Roma”



