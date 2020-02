Air Italy verso liquidazione?/ Ex Meridiana in crisi: a rischio 1200 posti di lavoro

Nuove voci di liquidazione per Air Italy. L’allarme circolava da tempo, infatti i sindacato avevano proclamato uno sciopero e chiesto al governo di intervenire. Ma ieri l’allarme si è trasformato in panico, perché c’è stata la cancellazione improvvisa di alcuni voli, come quelli per New York e Lagos. Lo scenario è negativo, motivo per il quale si teme che oggi, durante l’assemblea dei soci programmata, il management possa annunciare la decisione di mettere appunto in liquidazione la compagnia. La società per ora tace, ma oggi si alzerà il velo sui conti: stando a quanto riportato da Il Messaggero, potrebbero esserci 200 milioni di euro di buco nel 2019, che così si aggiungerebbero ai 160 dell’anno precedente. A rischio ci sono quindi 1.200 posti di lavoro che offre Air Italy, compagnia nata nel 2018 dalle ceneri di Meridiana. Eppure l’Aga Khan Fund for Economic Development e Qatar Airways nelle scorse settimane avevano cercato una soluzione per non gettare la spugna. Secondo queste indiscrezioni, la ricerca di nuovi soci non avrebbe avuto esito.

AIR ITALY VERSO LIQUIDAZIONE? PROFONDO ROSSO PER EX MERIDIANA

Nelle prossime ore si conoscerà dunque il futuro di Air Italy, la seconda compagnia italiana che vola con una turbolenza economica. Il vertice straordinario, che è in programma oggi, era stato programmato per il 18 febbraio, ma è stato anticipato. Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, la difficoltà maggiore della compagnia è nella sua ricapitalizzazione. L’investitore originario, l’Aga Khan, non vorrebbe immettere nuova liquidità, mentre Qatar Airways non vuole investire altri fondi senza sfondare il tetto del 49 per cento, cosa che farebbe perdere ad Air Italy la licenza di vettore dell’Unione Europea. Serve un piano di rilancio, oltre che soldi, per soddisfare pure le richieste dell’ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) che vigila da giorni. Ma le ricerche di nuove azionisti non sono andate a buon fine, dunque la situazione si fa ancor più complessa e lo scenario di una liquidazione assume contorni concreti. Solo due anni fa la compagnia era stata presentata in pompa magna a Milano.

