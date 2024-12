Dopo Bauli e Fileni, tocca a Fossati Serramenti raccontare la sua storia a “Pensa in Grande“, il programma di Rete 4 in onda oggi, domenica 15 dicembre 2024, alle ore 14:30. La trasmissione, che compie un viaggio tra le imprese italiane in grado di lasciare un segno nella storia italiana, fa tappa a San Nicolò a Trebbia, frazione del comune di Rottofreno (Piacenza), dove sorge questa azienda che è un’eccellenza italiana.

L’azienda ha una storia centenaria, perché fu fondata nel 1920 da Giovanni Fossati, lavorando il legno, poi ha allargato la sua attività, occupandosi anche della lavorazione dei profili in PVC grazie all’intuizione avuta dal nipote del fondatore nel 2008.

Ora è lui, in qualità di amministratore unico di questa importante realtà industriale, a potare avanti la florida attività che l’ha resa uno dei protagonisti del settore, apportando la sua cura per i dettagli, la ricerca tecnologica e la perseveranza, insieme allo sviluppo di modelli di produzione innovativi. Se il Made in Italy rappresenta il bello italiano, cioè gusto, raffinatezza ed eleganza, Fossati Serramenti può rappresentarlo al meglio, infatti contribuisce alla promozione di questi valori nel resto del mondo.

CHI E’ GIOVANNI FOSSATI, DA NONNO A NIPOTE

Giovanni Fossati è CEO, presidente e responsabile commerciale e marketing di Fossati Serramenti, dove ha mosso i primi passi 35 anni fa. Dunque, ha fatto la cosiddetta ‘gavetta’, cominciando nel 1992 a gestire la parte amministrativa e finanziaria dell’azienda fondata dal nonno, arrivando cinque anni dopo a diventarne amministratore unico. Lo stesso Fossati ha svelato qual è la prima vera sfida che ha dovuto affrontare: risale alla fine degli anni ’90, quando l’azienda iniziò ad allargarsi fuori dal mercato locale grazie al lavoro degli agenti che operavano fuori regione e in cantieri più lontani.

LA SVOLTA DI FOSSATI SERRAMENTI

Da una realtà di 4-5 dipendenti si passò a un’azienda con 15-20 lavoratori, poi la svolta nel 2008 quando alla produzione del legno, che caratterizzava la loro attività, è stata affiancata quella dei serramenti in PVC, un materiale nuovo. Una scelta coraggiosa, dettata anche dalla crisi che stava attraversando il legno in quel periodo, mentre la produzione del PVC decollava. La crescita di Fossati Serramenti è stata esponenziale, infatti è stato realizzato un secondo stabilimento. Un’azienda con un grande potenziale è stata rivista a livello produttivo e organizzativo, anche tramite investimenti importanti, per svilupparsi, consolidarsi e continuare a crescere.