Aisha, chi è la concorrente di Amici 21/ La lotta per l’accettazione commuove la Tocca

Chi è Aisha, il concorrente del serale Amici 21

Aisha Maryam è una dei protagonisti del serale Amici 21. Si tratta di una cantautrice 17enne originaria di Napoli, e per metà di origini senegalesi, vive con la madre, i due fratelli piccoli e il compagno della madre. Da bambina subisce l’abbandono del padre, quando aveva pochi anni di età. Aisha frequenta il quarto anno del Liceo Garofano, pendendo parte alla sezione musicale dell’istituto e nella scuola di Amici si presenta come cantautrice.

Il percorso di Aisha Maryam ad Amici 21 ed altre curiosità

Il percorso di Aisha Maryam ad Amici 21 parte da una sfida a cui si candida schierandosi contro Simone Russo, finendo per avere la meglio sul titolare del banco di canto ad Amici 21. Sotto l’ala protettrice di Lorella Cuccarini, avvia un percorso di riscoperta di sé, dal momento che l’insegnante di canto la esorta a ricercare la femminilità innata che intravede lei e a tirarla fuori valorizzandola non solo con il mezzo della voce, ma anche dello staging. Ovvero la presenza scenica e i movimenti in genere sul palco. In occasione di una lezione di staging, seguita dalle ballerine professioniste di Amici 21 Elena D’Amario e Francesca Tocca, Aisha crolla pubblicamente rifiutandosi di spogliarsi della felpa che indossa, scegliendo quindi di restare in top corto, con un certo malcontento dettato dalla paura di essere giudicata sull’aspetto fisico. Un momento che finisce per commuovere Francesca, al ricordo della guerra vissuta in passato contro il peso delle insicurezze che l’attanagliavano sul suo aspetto fisico. “Ti capisco– interviene quindi emozionata la Tocca, nelle sue parole di conforto rivolte ad Aisha, per poi finire in lacrime-, Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell’ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare” .

Aisha concorre al serale Amici 21 come membro del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ad oggi vanta il rilascio di due inediti, Bad vibes e Buenos Dias, lanciati nel corso del percorso di studi avviato al talent di Canale 5. Su Spotify Italia, conta una media di oltre 95mila ascoltatori mensili e su Instagram si attiva come aishamaryam_, con oltre 47mila followers.











