Amici 21 Serale 2022, 1a puntata/ Diretta, eliminati e ospiti: Alice, Gio Montana, Christian a rischio?

Sabato 19 marzo, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la prima puntata del serale Amici 21. Dopo mesi di lezioni, esami e sfide, per tutti gli allievi è iniziato il momento di sfoggiare il proprio talento davanti alla giuria. I 18 allievi ammessi al serale sono divisi in tre squadre e, questa sera, si affronteranno per difendere il proprio posto nella scuola. Due sono la manche previste al termine delle quali un allievo abbandonerà definitivamente la scuola.

Quella di questa sera è la prima delle nove puntate previste del serale Amici 2022 ed.21 . In ogni puntata ci sarà una doppia eliminazione, ma non è da escludere la possibilità che in una puntata ci siano anche tre eliminazioni. Nella prima puntata che avrà come ospiti Elisa e Nino Frassica sono due gli allievi che abbandoneranno definitivamente la scuola rinunciando così al sogno della finalissima.

Le squadre del serale Amici 21: i concorrenti 2022

I diciotto allievi della scuola di Amici 21 ammessi al serale sono stati divisi in tre squadre. Ogni squadra è guidata da due insegnanti che hanno aiutato i ragazzi a crescere sin dal loro ingresso nella scuola. La prima squadra, guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è formata da: Calma (cantante); Carola (ballerina); Gio Montana (cantante); LDA (cantante); Leonardo (ballerino); Luigi (cantante) e Michele (ballerino).

Albe (cantante); Alice (ballerina); Crytical (cantante); Dario (ballerino) e John Erik (ballerino) formano la squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli mentre la terza ed ultima squadra, guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro è formata da Aisha (cantante); Alex (cantante); Christian (ballerino); Nunzio (ballerino); Serena (ballerina) e Sissi (cantante). Chi, dunque, tra gli allievi lascerà la scuola? Dalle anticipazioni della registrazione, a lasciare la scuola saranno una ballerina e un cantante.

La giuria del serale Amici 2022 ed.21

Squadra che vince non si cambia e, così, per il secondo anno consecutivo, Maria De Filippi punta su una giuria tutta al maschile e che lo scorso anno, oltre a giudicare le varie esibizioni, ha anche divertito il pubblico. Il ruolo di giudici del serale Amici 2022, a partire da questa sera, sarà ricoperto da Stefano De Martino che potrà giudicare non solo le esibizioni del ballerini, ma in generale anche la presenza scenica degli allievi; da Stash che potrà anche dare consigli a tutti i cantanti che sperano di trasformare la propria passione in lavoro e, infine, Emanuele Filiberto che, lo scorso anno, è stato particolarmente apprezzato per la capacità di giudicare con imparzialità.

La giuria di Amici 21, inoltre, già da questa sera, si ritroverà anche a giudicare le sfide dei professori. Come svelano le anticipazioni della pagina Twitter Amici News, nella prima puntata del serale, ci sarà un guanto di sfida che metterà di fronte Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.











