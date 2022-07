“Aiuto bimbi malati cancro col taekwondo”/ Suor Linda Sim: “Milito in truppe di Dio”

Suor Linda Sim, religiosa francescana, conduce la sua missione di Fede per mezzo del taekwondo. Una storia davvero singolare quella che giunge da Singapore, dove a 67 anni la suora utilizza ancora le arti marziali per aiutare i bambini meno fortunati e malati di cancro. A raccontarsi è stata lei stessa, mediante un video diffuso su YouTube e dal quale il quotidiano “Avvenire” ha estrapolato alcuni suoi virgolettati: “Sono molto più contenta di aver militato nelle truppe di Dio, unendo alla vocazione religiosa la grande passione per le arti marziali”, ha raccontato suor Linda Sim, che a soli sette anni si immaginava un futuro militare, tra le fila dell’esercito.

Poi, però, un incontro ha cambiato la sua vita e la sua prospettiva: quello con le suore delle Missionarie Francescane della Divina Maternità. È stato osservando il loro operato a convincerla ad abbracciare la via della vocazione: “Ho pensato: ‘Perché non unirsi all’esercito di Dio?‘. Se questo non è un servizio, che cos’è?”. Tuttavia, da ragazza la suora ha frequentato le classi di arti marziali organizzate dalla chiesa di san Vincenzo de’ Paoli a Singapore, abbracciando il taekwondo: “Ma mio padre non voleva assolutamente che facessi arti marziali e mia madre mi accompagnava dovunque – ha rivelato –. Se venivo colpita in testa, chiudeva gli occhi e non li riapriva fino alla fine dell’incontro”.

SUOR LINDA SIM, LA FEDE PROFESSATA A COLPI DI TAEKWONDO

Nell’arco di soli 7 anni, Linda Sim divenne una campionessa di livello nazionale, ma abbandonò il mono delle arti marziali per prendere i voti. Il suo ordine la mandò in Zimbabwe a lavorare in un ospedale cattolico per 3 anni, poi fu trasferita in Inghilterra per 17 anni come animatrice missionaria e assistente delle novizie, fino al ritorno a Singapore, avvenuto nel 2004. Qui, suor Linda è divenuta coordinatrice dell’ospedale “Mount Alvernia” di Singapore e usa il taekwondo nei reparti in cui sono ricoverati piccoli malati di tumore, aiutandoli così nelle terapie riabilitative.

Nonostante “l’impegno” di Fede, nell’aprile 2022 suor Linda Sim è divenuta la prima cittadina di Singapore a mettersi al collo una medaglia d’oro in occasione dei campionati mondiali di taekwondo in Corea del Sud: “Le Poomsae (sequenza di movimenti nel taekwondo, ndr) sono una forma d’arte e per me sono come una danza – ha concluso -. Sono non violente e il motto dell’autorità mondiale del taekwondo è ‘La pace è più preziosa del trionfo’. Il taekwondo mi permette di raggiungere le persone in un linguaggio non ecclesiale”.











