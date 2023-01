Aka7even, LDA lo porta a Sanremo 2023?/ Il dettaglio che non sfugge

Amici, Aka7even unisce le forze con LDA a Sanremo 2023?

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023, che potrebbe rivelarsi l’occasione per un duetto tra gli ex Amici, Aka7even e LDA. Quest’ultimi, ex allievi concorrenti di Amici di Maria De Filippi, alle rispettive edizioni tra loro contigue, Amici 20 e Amici 21, hanno molto in comune. E non é da escludersi, quindi, l’ipotesi che LDA possa volere al suo fianco Aka7even- atteso come membro con Sangiovanni e Giulia Stabile di Generazione zeta nella sfida contro i Boomer, a Boomerissima di Alessia Marcuzzi, nella puntata datata 17 gennaio 2023 -sul palco del Teatro Ariston. Quando, al debutto sanremese tra i 28 Big confermati, a Sanremo 2023 il 19enne sarà chiamato ad esibirsi alla serata delle cover (4° serata di Sanremo 2023), in duetto con un artista singolo, gruppo o altra entità musicale a sua scelta, di comune accordo preso con la direzione artistica dell’evento facente capo ad Amadeus. La cover si registra sulle note di una hit della musica italiana o internazionale che sia compresa negli anni tra le decadi ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000. Gettonatissimo, tra i rispettivi fandom dei due ex Amici, si direbbe non a caso il duetto LDA e Aka7even a Sanremo 2023. Soprattutto perché, tra i due cantautori rappresentativi della Generazione zeta, molte sono le cose in comune, oltre al sogno di fare musica diventato realtà e l’esperienza del debutto tv intrapresa ad Amici, volta allo studio del canto.

Gli indizi che confermano l’ipotesi del duetto a Sanremo 2023

A partire dai punti di riferimento: entrambi i due artisti si dicono ispirati al pop d’oltreoceano, con caposcuola Bruno Mars e Justin Bieber. Entrambi i due giovani si dicono innamorati di Napoli, città nativa di Aka7even e città del cuore e d’origine dei genitori Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, di LDA. E proprio il senso di appartenenza alla città del sole potrebbe essere il motivo propulsore di un duetto sanremese tra LDA e Aka7even, a Sanremo 2023. Questo anche alla luce di un gesto social comune, registrato in questi giorni dai due cantautori pop tra le Instagram stories. I due hanno condiviso un’immagine del Napoli, in segno di esultanza per la squadra campana del cuore, risultata vincitrice con un 5-1 alla partita targata serie A di calcio, contro la Juventus.

