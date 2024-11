Carmela Barbato è la mamma di LDA, il figlio avuto dal cantante napoletano Gigi D’Alessio. Il ragazzo ha ricalcato le orme del padre e dopo la brillante esperienza ad Amici ha conquistato un pubblico sempre più ampio, diventando famosissimo tra i più giovani. I suoi genitori si sono conosciuti quando erano ancora adolescenti: Gigi si innamorò perdutamente di Carmela e il sentimento, fortunatamente, fu reciproco. Non ci pensarono due volte a sposarsi e mettere su famiglia, dando il via ad una grande storia d’amore che nessuno dei due credeva potesse mai finire.

LDA ospite a This Is Me/ Chi è il cantante, la carriera da Amici fino a Sanremo 2023

Ma qualcosa ha iniziato ad incrinarsi agli inizi degli duemila, quando Gigi D’Alessio si innamorò di Anna Tatangelo. Non è chiaro in realtà se la rottura sia da attribuire alla storia che D’Alessio iniziò con la giovane Anna, ma agli inizi tra le due “contendenti” non si respirava di certo un clima roseo. Carmela Barbato, ad ogni modo, ha sempre affrontato con signorilità la questione, evitando commenti o giudizi fuori luogo su colei che sarebbe diventata la compagna di Gigi.

Miriam Galluccio, fidanzata LDA/ La coppia è in crisi? Scoppia il gossip sui social

LDA, il legame speciale con mamma Carmela: la dedica e la gratitudine

Il matrimonio apparentemente inscalfibile con Gigi D’Alessio, così è andato a rotoli, nonostante i due avessero costruito una famiglia numerosa e molto unita, con la nascita dei figli Claudio, Ilaria e Luca. Proprio Luca, conosciuto come LDA nel mondo della musica, è l’ultima arrivato nella storia tra D’Alessio e l’ex moglie Carmela. Il giovane artista è profondamente unito sia a papà Gigi che a mamma Carmela, alla quale proprio durante la sua partecipazione ad Amici fece una dedica dolcissima, colma di affetto riconoscimento e gratitudine.

LDA/ Da Amici al duetto con il padre Gigi D'Alessio alla fidanzata Miriam Galluccio: "prometti di amarmi"

“Mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni. Con la scuola non ci è riuscito, sfortunatamente. Ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai un figlio d’oro”, le belle parole di LDA.