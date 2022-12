Aka7even, Non piove più é tendenza su YouTube/ La reazione dell’ex Amici

Amici di Maria De Filippi, Aka7even entra in tendenza su YouTube Italia con il video di Non piove più

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 prendendo parte ad Amici 20 di Maria De Filippi, dove si é classificato tra i finalisti, Aka7even diventa tendenza su YouTube Italia con il video del nuovo singolo, Non piove più. All’annuncio del nuovo lavoro musicale, Luca Marzano in arte Aka7even aveva di recente svelato via social, di aver realizzato la nuova canzone come una dedica personale destinata ad una persona speciale. Nei lyrics di Non piove più Aka7even sembra rivivere, in formato canzone, un amore incondizionato, che trascende ogni limite, anche la sua fine, nello spazio e nel tempo. Quasi come a fare di quest’amore il senso della sua propria esistenza, anche dopo il peso di un errore. “Non importa quanto il mio passato faccia male. Ho trovato il mio sorriso per ricominciare…Vorrei farlo con te…Che mi hai insegnato a non voltarmi per tornare indietro. Ma a guardare un punto in alto per toccare il cielo. Voglio salire su, uh, uh, uh. Su un pianeta che mi ricorda l’amore”, canta l’ex Amici 20, in quella che lui definisce la canzone d’amore di tutti, dedicata alla persona che ci ha cambiato la vita per sempre. L’amore, spesso, si rivela come una lezione ed é il motore propulsore della vita nel nuovo singolo di Aka7even, Non piove più, che in data 14 dicembre 2022, diventa tendenza per la musica con il video realizzato nella bellezza suggestiva Piazza del Plebiscito, sita nella città natale del cantautore, Napoli. Il trend si registra su YouTube Italia, dove il video si impone alla #15, in Top20, tra le prime venti tendenze per la musica del momento prenatalizio.

Aka7even, esce il video del nuovo singolo Non piove più/ "É per una persona speciale"

“Siamo in tendenza su Youtube, stiamo creando ogni giorno una base solida per fare grandi cose insieme- é la reazione social a caldo, che Aka7even rilascia a corredo di una foto che lo immortala con il nuovo look dai capelli dalla tinta rosa-. Non vedo l’ora di sentirvi cantare Non piove più in live con me.”. Insomma, con il nuovo post, quindi, Aka7even preannuncia anche un ritorno live sul palco, con dei nuovi concerti.

Aka7even annuncia il nuovo singolo/ ”É per una persona speciale, lei capirà.."

Nel frattempo, sempre per la quota talenti di Amici fa rumore la replica che LDA avanza a chi lo taccia di raccomandazione, prima di Sanremo 2023.

