L’ex allievo di Amici si è lasciato con la fidanzata Francesca Galluccio

E’ giunta al capolinea dopo appena un anno la storia tra Aka7even e la fidanzata, i due si erano conosciuti e innamorati e avevano intrapreso una relazione che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe ora finita. Il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi ha eliminato dai social tutte le sue foto con l’ex fidanzata Francesco Galluccio, una rottura che già da qualche giorno sembrava nell’aria e che attendeva solo un gesto forte come quello dell’artista, anche se per il momento non sono arrivati annunci ufficiali via social da nessuno dei due lati.

Il momento di Aka7even resta comunque molto positivo, visto che l’artista è impegnato su più fronti dal punto di vista professionale e già nei prossimi giorni uscirà il suo nuovo singolo, che farà seguito ai riconoscimenti conseguiti di recente, come il Premio Malafammena dedicato a Totò e il Lunezia, e la corsa musicale è solamente all’inizio, visto che il giovane campano è destinato a lasciare tracce ancora più importanti nel panorama artistico.

Aka7even ricorda il rapporto con Maria De Filippi: “Mi ha sempre incoraggiato”

La carriera di Luca Marzano, classe 2000, è solamente all’inizio ma vanta già successi molto importanti, dai record di stream al Festival di Sanremo di Amadeus con la canzone Perfetta così, il giovanissimo ricorda sempre con piacere il percorso vissuto nella casetta di Amici, dove oltre ai vari prof preparatissimi di canto ha incontrato una vera maestra di vita e motivazioni, come Maria De Filippi, nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair Aka7even ha ricordato: “All’inizio ho avuto difficoltà a parlare con lei: una figura televisiva così influente, incredibile, ma fortunatamente alla mano, alla fine è diventata quasi una mamma psicologa. Volevo mollare? Mi dava lo stimolo necessario a proseguire”.

E se non fosse stato scelto per il talent probabilmente Aka7even fresco di addio alla fidanzata, avrebbe fatto scelte diverse, magari lontano dal mondo delle sette note nel quale ha dimostrato di saperci stare alla grande, ma per fortuna le cose hanno seguito una direzione ben precisa ed evitato a Luca Marzano scenari differenti da quelli che si sta ritrovando a vivere.