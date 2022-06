Aka7even, nuovo tatuaggio il volto di Gesù/ La reazione del web: “Ma cosa hai fatto?”

Aka7even: mostra il nuovo tatuaggio

Nei giorni scorsi Aka7even, al secolo Luca Marzano, aveva annunciato sui social di volersi fare un nuovo tatuaggio: “Domani vado a tatuarmi”, ha scritto su Twitter lo scorso 12 giugno. Il giorno dopo ha rivelato: “Tattoo finito. Ve lo farò vedere curato, fra un paio di giorni tipo”. Il cantante è stato di parola e nelle ore successive ha mostrato il nuovo tatuaggio sul petto: il volto di Gesù con la corona di spine. In alto campeggia anche la scritta “Loyalty”, ovvero lealtà. Il gesto del cantante ha diviso il web. Mentre in molti hanno duramente criticato il tatuaggio di Luca: “Pazzo”, “Ma che hai fatto?” e “Follia”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Altri, invece, hanno supportato il gesto del cantante: “Wow è un bellissimo tatuaggio quale è il significato?” e “È semplicemente meraviglioso”.

Aka7even: il tour estivo

È un periodo ricco di impegni importanti per Aka7even. A giugno è partito il primo tour dell’ex protagonista di Amici 20, che proseguirà per tutta l’estate. Dopo quattro appuntamenti indoor a Roma, Napoli (2 date) e Milano, Luca ha annunciato che il suo tour proseguirà con nuove date estive: a partire dal 9 luglio a Castellaneta Marina (TA) fino al 23 agosto a Porto Cervo. Proprio in queste ore Aka7even ha annunciato quattro nuovi appuntamenti estivi: il 17 luglio all’Arena teatro maggiore di Verbania, il 27 luglio al Pian di nave a Sanremo, il 12 agosto presso l’Adrano Summer Festival/Arena dell’Etna ad Adrano e il 14 agosto allo stadio del Baseball Roberto Jannella di Grosseto.

