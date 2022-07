Aka7Even scrive a Brenda Asnicar/ Nuovo duetto o una nuova relazione?

Aka7Even dopo la sua partecipazione ad Amici 2020 il rapper ha collezionato un successo dopo l’altro, arrivando a partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo su cui palco ha presentato la sua canzone “Perfetta Così”. Subito dopo la sua partecipazione al Festival il rapper ha presentato diversi singoli che hanno riscosso molto successo da parte di tutto il pubblico.

Attualmente il cantante sta girando tutta l’Italia con il suo nuovo tour che anticipa il suo album in uscita prossimamente e, nonostante i numerosi impegni il cantante nelle ultime ore ha attirato molto l’attenzione su di sè.

Aka7Even ha scritto sui social a Brenda Asnicar, ex volto della serie “Il mondo di Patty” che da qualche mese si è trasferita nel nostro paese e si è informata sugli affitti nel bel paese attraverso Tommaso Zorzi e di recente l’attrice spagnola sembrerebbe essersi messa in contatto con il rapper facendo sperare tutti i suoi fan in un duetto.

Brenda da qualche tempo sembrerebbe essersi messa in contatto con Aka7Even e sembrava che qualcosa stesse bollendo in pentola. Nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato uno screen di una loro conversazione su Whatsapp, lasciando intendere che tra i due ci sia del tenero anche se l’ipotesi più plausibile e che ben presto i due lanceranno un duetto insieme.

