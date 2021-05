Aka7even, sorpresa della mamma ad Amici 2021: “Orgogliosa di te”/ “Sei cambiato ma..”

A pochi giorni dalla finale di Amici 2021, per i ragazzi è tempo di vivere grandi emozioni e ricevere sorprese. Nel daytime in onda oggi, 12 maggio, su Italia 1, con una scusa la produzione chiama Aka7even per sottoporsi al trucco. La realtà è che alla postazione trucco all’aperto non c’è un addetto della produzione ma c’è la mamma di Aka7even. Il cantante è sorpreso e al contempo felicissimo: i due non possono abbracciarsi per le norme anti-covid ma non mancano commozione e parole di grande affetto. “Mi scoppia il cuore!” annuncia la mamma, dicendosi fiera di lui “Sei fantastico, meraviglioso”. Al contempo gli consiglia di non perdere mai la consapevolezza di chi è: “Guarda il cielo e rimani con i piedi per terra, umiltà.”

Aka7even rivede sua mamma prima della finale di Amici 2021

La finale di Amici 2021 si avvicina e anche la distanza tra gli allievi e le loro famiglie: “Mi manchi tanto ma tra poco è finita. – ricorda la mamma di Aka7even, che poi continua – Sei cresciuto, sei sempre tu ma sei un’altra persona. Sei bellissimo. Sei la mia vita, l’orgoglio, fuori ti amano tutti.” I due si salutano: la donna non riesce a trattenere le lacrime ma, precisa, si tratta di lacrime di felicità. Ora non resta che scoprire come andrà per suo figlio la finalissima.

