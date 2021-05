Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 12 maggio: Giulia Stabile star!

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 12 maggio

Tutto è pronto per una nuova puntata di Amici 2021. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 16.10 su Canale5 e poi anche alle 19.00 su Italia1 per continuare a raccontare questi ultimi giorni in casetta dei ragazzi in vista della finalissima in diretta di sabato 15 maggio. I ragazzi sono chiamati a lanciarsi in uno contro tutti in cui solo il migliore arriverà fino alla fine portando a casa la vittoria finale. Il pubblico finalmente potrà fare la sua parte e questo sta un po’ mettendo in crisi i ragazzi, non tanto i cantanti che conoscono i dati delle loro vendite, quanto i ballerini che non sanno ancora bene quale sia il loro gradimento. Proprio oggi pomeriggio potrebbe scendere in campo proprio la bella Giulia Stabile. Dopo il racconto di Alessandro e quello del percorso di Aka7even, oggi potrebbe toccare proprio alla ballerina che sin dal primo momento è stata etichettata come la possibile vincitrice di questa edizione.

Il percorso di Giulia Stabile e una sorpresa per lei?

Nel doppio appuntamento di Amici 2021 in onda oggi pomeriggio poi continueremo a capire quali saranno i brani e i pezzi che i ragazzi dovranno preparare per la finalissima di sabato e non mancheranno nemmeno le sorprese. Ieri Alessandro ha avuto modo di incontrare il papà e adesso potrebbe toccare ad altri ragazzi ricevere una visita speciale dopo tutto questo tempo chiusi in casetta. Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando Giulia e i suoi ragazzi scenderanno in campo per prepararsi al meglio ad affrontare il giudizio del pubblico che, lo ricordiamo, sabato avrà in mano lo scettro, almeno per metà, in tandem con i giudici e i tecnici in pieno stile sanremese.

