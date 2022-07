Akash Kuhmar torna single, cosa è successo?/ Le foto insinuano il sospetto che…

Akash Kuhmar, è finita la storia con Bianca Bassi: cosa è successo?

Akash Kuhmar è tornato single. Il modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi aveva insospettito i suoi followers quando qualche giorno fa aveva postato sui social delle foto con citazioni e didascalie sibilline. In una di queste Akash parlava addirittura di vendetta lasciando intendere che con la sua compagna non fosse affatto finita bene. Eppure proprio qualche settimana fa il modello aveva rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui aveva parlato della sua relazione con una ragazza di nome Bianca. Lui aveva dichiarato di essere molto innamorato e aveva svelato qualcosa in più sulla ragazza: “È una ragazza straordinaria, si chiama Bianca Bassi ed è di una famiglia perbene. Una donna di carattere, che fa la hostess”, aveva ammesso.

Un rapporto in continua evoluzione ma alla fine qualcosa deve essersi rotto complice anche la distanza. Entrambi svolgono una vita frenetica e sono sempre in viaggio. Questo aspetto potrebbe aver complicato ulteriormente le cose tra loro fino ad arrivare ad una rottura insanabile. In una precedente intervista però Akash aveva parlato della passione dei viaggi come un punto in comune: “In questo siamo molto simili, visto che il mio lavoro di modello mi porta a muovermi in continuazione”. Ora Akash è tornato si nuovo single e alla ricerca della donna giusta.

Akash Kuhmar sembrava aver trovato l’amore della sua vita e invece purtroppo anche stavolta non è andata bene. Il modello aveva rivelato in un’intervista a Novella 2000: “Sono innamorato, dopo un periodo che sembrava tutto in salita da un punto di vista sentimentale, ho trovato una ragazza di cui sono innamoratissimo”. A conquistare Akash era stato il fatto che la ragazza appariva senza grilli per la testa e che non era alla ricerca della popolarità. Nel suo passato, Akash ha avuto numerosi flirt. Tra questi quello con Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne. Akash ha poi vissuto un amore tormentato con una ragazza che a suo dire lo fece precipitare in un vortice di depressione e ansia.

Akash ne parlò anche in televisione rivelando di aver preso la decisione di interrompere il rapporto. Durante il lockdown il modello era stato tanto male e aveva sofferto di attacchi di panico: “Avevo questi attacchi di panico di notte, mi svegliavo, non potevo uscire giustamente, ed ero seguito da uno psicologo: non stavo bene, ero perso…”. La scelta di partecipare all’Isola sarebbe stata per lui un’ulteriore occasione di lasciarsi alle spalle quei mesi così complessi e nonostante la sua permanenza sia stata decisamente breve, Akash è stato soddisfatto della sua esperienza.











