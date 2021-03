Akash Kumar/ Dal mistero sul suo nome alla discussione con Zorzi

Akash Kumar allo scontro con Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi 2021?

Akash Kumar ha già diviso il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 e, in particolare, ha saputo raccogliere quella parte che continua a non sostenere Tommaso Zorzi. Perché le due cose sono legate? Semplice. Proprio il bell’influencer, adesso opinionista all’Isola dei Famosi 2021 ha avuto modo di attaccare il modello quando si è presentato il momento delle nomination. La cosa che è saltata subito agli occhi è che proprio lui che aveva ammesso un interesse particolare per Drusilla, arrivasse in postazione e la nominasse. A quel punto Ilary Blasi si è detta un po’ dubbiosa e lo stesso ha fatto anche Zorzi che ha voluto sottolineare la possibilità che forse tutti si sono messi un po’ d’accordo per votarla e, quindi, si tratta di pura strategia la loro. A quel punto il modello sbotta al grido di ‘stai sereno’. L’Isola dei Famosi è appena partita e non ha nemmeno avuto modo di conoscere le persone e quindi vorrebbe un po’ più di serenità da parte di Zorzi annunciando poi che ne vedrà delle belle.

A quel punto Tommaso non può far altro che chiudere la questione con un ‘speriamo’ e senza andare oltre. Le temperature intanto si sono fatti roventi per Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021 soprattutto perché il modello non ha mandato già il fatto che i Raffiati abbiano perso la loro prima prova e così, appena chiusa la diretta, ecco che si ritrova a costruire la capanna e discutere proprio con Drusilla che, a suo dire, è molto arrogante. Arrivati a Playa Rafinada i ragazzi provano a costruire una capanna per dormire e così il modello chiede aiuto a Drusilla che sicuramente dice di non poter riuscire a costruirla con le foglie che hanno a disposizione. A quel punto lui, infastidito da una serie di cose, le fa notare che dovrebbe rispondere un po’ meglio e con più garbo quando si rivolge a lui. La bella Gucci è convinta che la tensione sia dovuta proprio alla prova e così prova a ricordargli che si tratta solo di un gioco ma senza ottenere molto. Sembra che Akash sia partito con il piede giusto anche se in molti hanno letto in questo suo comportamento solo un modo per mettersi in mostra e recitare un po’ esagerando e a peggiorare le cose ci ha pensato la questione del nome, qual è la verità?

