“Akash Kumar innamorato di una soubrette famosa”/ Scoop di Fredella “Si sono visti..”

Akash Kumar è riuscito a farsi notare sin dall’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi 2021. Il modello ha creato un po’ di discussione, si è già scontrato con Drusilla Gucci, è stato protagonista involontario di un incidente. In tanti però si sono chiesti se effettivamente il concorrente dagli occhi di ghiaccio sia fidanzato o, comunque, innamorato. Lui si è detto alla ricerca dell’amore, eppure Francesco Fredella non sembra essere della stessa opinione.

“Il vero scoop è che Akash è innamorato”: ha annunciato il noto giornalista in diretta a Pomeriggio 5. Una vera sorpresa per tutti, Barbara D’Urso compresa. Proprio la conduttrice ha allora chiesto chiarimenti sull’identità della fortunata.

Akash Kumar innamorato di una soubrette: chi è?

Il sempre ben informato Francesco Fredella non ha fatto in tempo a svelare il nome della donna di cui Akash Kumar è innamorato, tuttavia ha regalato al pubblico qualche dettaglio che può aiutarci a comprendere di chi si tratta. “È innamorato di una soubrette che conosciamo, che vediamo in televisione molto spesso e si sono visti tempo fa.” ha raccontato il giornalista prima di essere interrotto dalla pubblicità. Una volta tornati in diretta, è stata la D’Urso ad alimentare la curiosità: “Purtroppo sono usciti due scoop shock che purtroppo non posso svelare per mancanza di tempo!” Non ci resta che attendere la prossima puntata.

