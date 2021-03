Akash Kumar eliminato dall’Isola dei famosi?/ Nuova lite con Tommaso Zorzi? Ilary Blasi pronta a pungere!

Akash Kumar sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda oggi, 22 marzo, su Canale 5. Il modello è in nomination e rischia questa sera l’eliminazione, ma non è l’unico aspetto che lo pone al centro dell’attenzione. Sono molteplici i comportamenti e le dichiarazioni che questa sera potrebbero scatenare le liti, con Tommaso Zorzi in primis.

“Deve abbassare le ali e parlare in modo decente con me”, sono state le parole di Akash contro Zorzi nella diretta di giovedì, parole alle quali l’opinionista non ha però avuto modo di replicare. Conoscendo l’animo pungente di Tommaso, è molto probabile che il faccia a faccia arrivi proprio questa sera in diretta e che sia uno dei più accesi che vedremo all’Isola dei Famosi. Akash, d’altronde, potrebbe poi dover affrontare ulteriori critiche e sospetti, dentro e fuori dalla palapa.

Akash Kumar, nuove liti all’Isola dei Famosi? Zorzi pronto a rispondere

Continua infatti a tenere botta il mistero degli occhi azzurri a causa di nuove segnalazioni secondo le quali quelli di Akash Kumar erano originariamente neri. Ilary Blasi potrebbe lanciare dunque la domanda diretta nel corso della puntata di questa sera, così come potrebbe affrontare la richiesta fatta da Akash, giovedì in diretta, ai compagni d’avventura di nominarlo. Una richiesta che ha fatto molto discutere e dalla quale è poi sorto l’attacco a Tommaso Zorzi. Insomma, a solo una settimana di permanenza Akash si conferma uno dei concorrenti più discussi (e anche criticati) tra quelli in gara all’Isola dei Famosi 2021.

