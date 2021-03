Isola dei Famosi 2021/ Diretta, eliminato e nomination oggi, 22 marzo: Akash rischia?

Isola dei Famosi 2021, diretta, eliminato e nomination puntata oggi, 22 marzo

Tutto è pronto per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi che con le sue gaffe continua a tenere alta la tensione del pubblico e anche l’attenzione di chi poi la riempie di meme e gif che affollano i social. La padrona di casa è promossa con questa sua conduzione fresca e sempre allegra e lo stesso ne è dei suoi opinionisti ovvero Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. I due presto, forse già da questa sera, saranno affiancati da Elettra Lamborghini che è risultata negativa al Coronavirus dopo due settimane passate in casa e in isolamento. Cosa diranno i tre e di cosa si renderanno protagonisti questa sera? Iva Zanicchi e Zorzi si stanno dando da fare come possono e a metterci il carico sexy potrebbe essere proprio la Lamborghini da questa sera.

Angela Melillo e Akash Kumar, chi sarà eliminato?

La prima risposta in arrivo all’Isola dei Famosi 2021 oggi sarà proprio quella relativa alla nomination e all’eliminazione di uno tra Angela Melillo e Akash Kumar. La bella ballerina romana si è data da fare con una sorta di battibecco con Vera Gemma mentre Akash è finito in quello che possiamo definire un vero e proprio caso ovvero quello dei suoi tanti nomi, del colore dei suoi occhi e della sua poca voglia di trash. Le accuse contro di lui non mancano e questo potrebbe segnarne l’uscita di scena proprio questa sera a distanza di una settimana dal suo arrivo in Honduras, ma come andranno a finire le cose? Riuscirà il modello a salvarsi o avrà modo di tornare in Italia per lanciarsi in una serie di polemiche e ospitate in tv?

Prova immunità al femminile e scambio di concorrenti tra Buriños e dei Rafinados

A tenere insieme l’Italia e l’Isola dei famosi 2021 ci penserà Massimiliano Rosolino che, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa. I naufraghi iniziano a sentire e patire la fame e così le prove non solo permetteranno loro di mettere qualcosa sotto i denti ma concederà a qualcuno anche l’immunità per garantirsi la permanenza a Cayo Cochinos. Secondo le prime anticipazioni della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 sembra che questa prova potrebbe concedere uno scambio di pedine tra le squadre dei Buriños e dei Rafinados. La sfida per conquistare l’immunità sarà tutta al femminile, toccherà alle isolane contendersi la conquista.

Non mancheranno a quel punto le nuove nomination. A votare sono chiamati i 16 concorrenti del programma, ai quali presto se ne uniranno altri (Andrea Cerioli in primis): Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.



