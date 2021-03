Akash Kumar/ All’Isola dei Famosi 2021 nonostante gli attacchi di panico e..

Quella che attende Akash Kumar è una vera e propria prova all’Isola de Famosi 2021 e tutto per via di una serie di attacchi di panico di cui ha detto di soffrire per via dell’amore, una relazione andata male e che adesso lo perseguita, nel vero senso della parola. Arrivato in Honduras riuscirà a dimenticare tutto questo e lasciarsi andare finalmente? Lui stesso ha spiegato che agli inizi dello scorso anno, quando la sua ragazza lo ha lasciato, lui ha trascorso il periodo del lockdown in completa solitudine arrivando a perdere 20 chili e combattendo contro l’ansia e gli attacchi di panico che gli stavano rovinando la vita fino a quando non è riuscito ad ottenere una parte nella nuova edizione del reality di Canale5 al via questa sera con Ilary Blasi al timone. Ma chi è Akash Kumar e cosa ha fatto in passato per essere considerato un vip degno dell’Isola dei Famosi 2021?

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: occhi puntati su Tommaso Zorzi

Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021 dopo un passato da modello e da ballerino per Ballando con le stelle

Akash Kumar è nato a Nuova Delhi, ha 29 anni, e la sua carriera inizia all’età di 6 anni quando posa per la sua prima campagna pubblicitaria. In età adolescenziale continua a lavorare per vari marchi come Benetton e Diesel, poi si sposta a Milano e nel 2018 si fa conoscere al grande pubblico nei panni di concorrente di Ballando con le stelle. Ancora prima aveva avuto piccoli ruoli in Temptation Island e in Ciao Darwin per i quali usava il nome Pablo Andreis Romeo. Il padre è un imprenditore indiano mentre la madre una modella brasiliana ed è proprio lei che lo inizia al mondo della moda. I suoi genitori si sono conosciuti e innamorati in Italia ma nel 1994 la coppia si separa e Akash e la madre tornano a vivere a Verona dopo un periodo passato in India.

LEGGI ANCHE:

Paul Gascoigne/ Dopo successi, alcol, droga e tentati suicidi rinascita all'Isola dei Famosi 2021?Giulia Salemi, figlia Fariba Teherani/ "Siamo legate ma a volte..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA