Akash Kumar/ “Lasciato dalla fidanzata, ho sofferto ma virus mi ha insegnato tanto”

L’affascinante Akash Kumar, modello famoso e conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle, è intervenuto oggi a Storie Italiane per parlare della sua esperienza in questo delicato momento segnato dall’emergenza Coronavirus spiazzando tutti con le sue parole. In queste settimane di quarantena la sua vita è radicalmente cambiata e lo stesso Akash si è detto decisamente più maturo. “Armani dice che il lusso deve essere valorizzato, la moda per adesso sarà difficile che riparta. Credo che vorrà tanto tempo perchè tutto riparta, non sarà molto veloce”, ha commentato con una nota di pessimismo rispetto alla ripartenza anche del settore di cui fa parte. Il bel modello ha così espresso la sua opinione sul momento che vede anche il settore della moda, al pari di quello dello spettacolo, completamente fermo. “Io penso che le sfilate non si faranno, secondo me non ci stanno tante collezioni, non puoi fare tanto lusso, ci sarà tanta selezione e qualità ma ci vorrà tanto tempo”, ha anticipato.

AKASH KUMAR LASCIATO DALLA FIDANZATA: “SONO STATO MALE”

Dopo aver parlato del settore della moda, Akash Kumar ha poi reso alcune rivelazioni sulla sua vita privata. Rifacendosi al discorso di Ivana Spagna che precedentemente aveva spiegato di soffrire di attacchi di panico ha asserito: “Io ho sofferto di attacchi di panico… mi son lasciato con la fidanzata, mi ha lasciato, ho avuto un periodo che ho imparato tante cose in questi due mesi. Questo virus mi ha insegnato tante cose positive per stare bene con me stesso e per questo aiuto anche gli anziani e vicini di casa ed è una cosa che mi rende felice, molto”, ha svelato. Quindi ha aggiunto: “Sono stato molto male, c’è stata una persona molto importante che mi ha aiutato ma non faccio nomi”. Anche Kumar ha dovuto affrontare le conseguenze spiacevoli sul piano psicologico di questo momento: “Ho sofferto, ho perso 7 kg, sembra tutto facile ma non è facile per nessuno, né per noi né per gli anziani, mi dispiace per loro che non ce la fanno”, ha chiosato.



