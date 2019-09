Akash Kumar/ “Mi hanno chiesto di fare dei reality ma voglio rimanere nella moda”

Akash Kumar è stato ospite negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno. Il modello di padre indiano e madre brasiliana ha partecipato a svariate trasmissioni Mediaset, a cominciare da Ciao Darwin e Temptation Island: “Sto bene – esordisce in collegamento il 25enne cresciuto a Verona – volevo chiederti scusa se non sono in studio ma ieri sera ho fatto purtroppo tardi, scusami”. La sua fama è definitivamente esplosa però grazie al programma “Ballando con le Stelle”, noto show del sabato sera di Rai Uno. “Sto lavorando molto bene nel mondo della moda, ho grandi progetti e adesso ci sono le sfilate quindi… Mi hanno fatto delle proposte per fare dei reality show in Italia ma non mi va di farli, perché preferisco dedicarmi al mondo della moda, voglio andare a Los Angeles a studiare”. Si torna quindi a parlare di Ballando: “La prima puntata ero proprio negato a parlare, poi ho imparato. L’unico giudice che mi salvava un po’ era Caroline Smith e gli altri mi bacchettavano tanto, a cominciare da Selvaggia Lucarelli”.

AKASH KUMAR OSPITE PRESSO GLI STUDI DI STORIE ITALIANE

Akash ballava con Vera Kinnunen durante il talent show, che recentemente ha lasciato il ballerino Stefano Oradei dopo 11 anni, per poi fidanzarsi con l’ex calciatore, concorrente di Ballando, Osvaldo: “L’ho sentita ieri, l’ho sentita felice. A me le cose personale sue non mi riguardano. Lei mi dice che è felice quindi è tutto a posto, Vera per me è una brava persona”. Akash si congeda facendo i complimenti alla padrona di casa: “Sei bellissima Eleonora, ti sta da Dio quella camicia, incredibile”. Chissà se rivedremo in tv il bell’Akas o se realmente lascerà l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti.

