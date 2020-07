Akash Kumar/ “Meglio essere ridicoli che assolutamente noiosi” (C’è tempo per)

Akash Kumar, modello indiano dagli occhi di ghiaccio che ha conquistato il pubblico italiano partecipando a Ballando con le stelle, è ospite della puntata di C’è tempo per in onda oggi, giovedì 23 luglio. Ai microfoni di Beppe Convertini e Anna Falchi, Akash racconterà i suoi progetti futuri e ciò che sta attualmente accadendo nella sua vita. Dopo aver affrontato un momento difficile a causa della quarantena nel corso della quale, oltre ad aver perso peso è stato anche lasciato dalla fidanzata, Akash sta riprendendo in mano la propria vita. Su Instagram, quotidianamente, pubblica foto in cui, oltre a sfoggiare la sua bellezza, offre anche consigli su come si dovrebbe affrontare la vita. “L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi“, ha scritto Akash Kumar sotto una sua foto in cui mette in mostra il fisico e gli occhi.

AKASH KUMAR ANCORA SINGLE DOPO LA FINE DELLA SUA ULTIMA STORIA?

Akash Kumar è fidanzato? Il modello indiano che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane il 29 aprile 2020, ha raccontato di essere stato lasciato dalla fidanzata. “Sono stato lasciato dalla fidanzata, ho dovuto arrangiarmi da solo in casa. Ho avuto degli attacchi di panico ma per fortuna ho trovato una persona che mi ha ascoltato per ore al telefono, anche alle 4 del mattino. Ho perso 7 chili”, aveva raccontato ad Eleonora Daniele senza, tuttavia, svelare il nome della persona che, ancora oggi, resta misteriosa. Il modello, dunque, ha trovato una nuova fidanzata? Sotto una foto pubblicata su Instagram sette giorni fa, Akash scriveva: “l’unica cosa di cui ho bisogno è l’amore”. Il modello indiano, dunque, è ancora single? Svelerà la verità sulla propria vita privata a C’è tempo per? Lo scopriremo nel corso della puntata.





