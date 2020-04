Akash Kumar/ “Attacchi di panico in quarantena, mi svegliavo e cominciavo a piangere”

Pubblicità

Akash Kumar, ex concorrente di Ballando con le Stelle, si è collegato stamane in diretta tv con Storie Italiane, programma di Rai Uno. Il modello ha svelato di aver sofferto, durante la quarantena in corso, in particolare dal punto di vista psicologico. Il giovane di origini indiane, classe 1991 soprannominato il modello dagli occhi di giacchio, ha spiegato: “Ho avuto attacchi di panico nelle scorse settimane, mi sono sentito smarrito e in difficoltà. E’ stata un po’ colpa della mancanza di lavoro, la solitudine… mi ha distrutto mentalmente”. Fortunatamente Akash è riuscito ad uscirne anche con l’aiuto di un’altra persona: “Ne sono uscito facendo yoga la mattina, facendo sport a casa, scrivo e leggo… se uno vuole con la buona volontà ce la può fare ma ho sofferto un mese e mezzo e grazie ad una persona che mi è stata vicina e che mi ha aiutato ne sono uscito”.

AKASH KUMAR: “SONO STATO LASCIATO MA HO IMPARATO DA QUESTA SITUAZIONE”

Il peggio sembrerebbe essere passato quindi, e Akash è tornato a ritrovare quella serenità mentale che sembrava averlo abbandonato: “Non è stato facile – ha aggiunto – mi sentivo smarrito proprio, le prime volte è stata davvero ardua, mi svegliavo e cominciavo a piangere, mi sentivo un ragazzo fortissimo e in gamba, e lo sono, ma quando sei in solitudine capisci tante cose. Facendo yoga alla mattina questa sensazione mi sta abbandonando, e ad oggi sto bene”. Il modello ha parlato anche della fine con la sua ex fidanzata: “Sì mi ha lasciato la mia ex, ed ho imparato a fare tante cose che prima non sapevo fare, l’importante è sapere stare bene con te stesso”. Pochi giorni fa Akash era stato ospite sempre a Storie e nell’occasione aveva già anticipato: “Io ho sofferto di attacchi di panico… mi son lasciato con la fidanzata, mi ha lasciato, ho avuto un periodo che ho imparato tante cose in questi due mesi. Questo virus mi ha insegnato tante cose positive per stare bene con me stesso e per questo aiuto anche gli anziani e vicini di casa ed è una cosa che mi rende felice, molto”,



