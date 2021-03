Akash Kumar, qual è il vero nome?/ Andrea o Pablo Romeo: “La verità è che sono…”

L’Isola dei Famosi è appena iniziata eppure già aleggia un mistero sull’identità di uno dei concorrenti. Akash Kumar ha iniziato la sua avventura creando sin da subito discussioni sia sul web che tra i concorrenti, oggi però a creare un po’ di confusione sono alcuni video che circolano sul web. Alcuni fan molto attenti hanno ricordato delle esperienze televisive passate di Akash: quella come concorrente a Ciao Darwin nella squadra dei Belli o, ancora, quella a Temptation Island nel ruolo di tentatore.

"Akash Kumar innamorato di una soubrette famosa"/ Scoop di Fredella "Si sono visti.."

Qual è la stranezza, vi chiederete; ebbene, in ognuna di queste avventure televisive, Akash si presenta con un nome diverso. Se a Temptation Island, Filippo Bisciglia lo presenta come “Andrea”, a Ciao Darwin è lui a presentarsi al pubblico col nome di Pablo Andreis Romeo. Eppure tutti lo conosciamo come Akash Kumar, dunque la domanda nasce spontanea: qual è il suo vero nome?

Akash Kumar: "Io e Giovanna Abate non siamo fidanzati"/ "Io come Garko? Per niente!"

Qual è il vero nome di Akash Kumar? Ecco la sua spiegazione

In effetti la questione del nome uscì già durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle e in quell’occasione fu lui a chiarire che il suo vero nome è Akash Kumar: “Sono stato gestito male da un ex agente con cui ho in corso questioni legali. Diceva che Akash era un nome indiano e non funzionava, dovevo chiamarmi Pablo etc. Io avevo bisogno di soldi perché avevo una situazione familiare non facile e ho accettato. Ma qui mi sono presentato con la mia vera identità.” raccontò il modello. Non è tuttavia ancora chiaro il perché a Temptation Island si facesse chiamare Andrea: che sia un altro nome d’arte? Probabilmente sarà lui a chiarirlo all’Isola dei Famosi.

Akash Kumar “Covid? Ho sempre lavorato”/ Annalisa Minetti: “Io canto anche da sola”

Foto n.1 Pablo Andreis Romeo (Ciao Darwin)

Foto n.2 Andrea P. (Temptation Island)

Foto n.3 Akash Kumar (Isola) CHE QUALCUNO MI SPIEGHI COSA STA SUCCEDENDO pic.twitter.com/HRJ10lJvYZ — Åntonio 💀 (@ilmio3go) March 17, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA